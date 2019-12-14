住戶要求代寫功課！成績出來「21分」保全被公司扣薪記過

自己的功課不自己寫嗎？一名保全敘述自己在當保全時遇過最荒謬的事，某天住戶要求保全員幫忙代寫孩子的功課，結果出來分數很低，讓住戶大發飆，保全還因此被公司扣了五千元，記大過乙支，讓這名保全氣得馬上離職，更直呼「這口氣我吞部下去」，也讓網友們感到很傻眼。

網友在臉書《爆料公社》轉發一名保全在其他社團的發文，他表示自己在當保全遇過最荒謬的事，某天，住戶要求保全員幫忙代寫孩子的功課，公司表示因為是服務業所以幫忙寫，作業是寫「化學週期表」，保全已經畢業10餘年認為早就忘得差不多，結果寫出來分數只有「21分」，讓住戶大發飆。

結果保全被公司扣五千、記大過乙支，理由是該公司保全員提供錯誤資訊，造成住戶無法完成工作，並嚴重影響公司名譽，特此，該名保全記大過以茲警告，保全覺得很不合理當日便曠職不上班，但還是覺得「這口氣吞不下去」。

網友看到也相當傻眼「有這種事？不相信。」、「別不相信！在高雄某個社區社區主委竟然為了住戶壓榨保全！整屋子裡面都堆積滿回收品又髒又亂又臭又有蒼蠅、老鼠結果被其他住戶抗議竟然叫我爸去幫她們家清理打掃3-4天！包括掃廁所」、「好大的威風啊！」、「這應該要拒絕寫應為保全的工作不是幫寫作業。」