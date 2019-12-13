店員偷喝2口再封杯給客人？ 飲料店急澄清：誤會大了

台中知名飲料店遭爆料，店員製作客人飲品時，先喝了幾口才封杯，相當不衛生（圖左）。事後店家出面澄清，那杯飲料是店員自己要喝的（圖右）。圖截自「爆料公社APP」 分享 facebook

台中某間飲料店日前遭網友爆料，一名店員製作客人的飲料時，竟在封杯前就口喝了2口，才將飲料交給外送員，讓目睹事情經過的網友覺得相當誇張。不過，遭爆料的店家12日出面澄清，那杯飲料是店員準備帶回家喝的，絕對沒有將喝過的飲料賣給客人。

近日一名網友在「爆料公社APP」上po文表示，上周六（7日）她和男友到台中某知名飲料購買手搖飲料時，店家剛好接了一筆UberEats的訂單，因此兩人等了許久都沒有拿到飲料。原po探頭察看店家製作飲料的進度時，意外發現店內一名女店員製作飲品過程中，竟拿起飲料就口喝，「起初以為是店員自己要喝的，結果她又喝了第2口，然後補滿再喝再補滿！」

原po表示，店員「偷喝」的過程有被同事看見，但她竟要對方「噓！不要說喔」，最後還將那杯喝過的飲料封口，放進要給外送員的袋子中。當時，原po覺得店員的行為很不衛生，因此用手機錄下全程，不過，將飲料放進客人袋中的動作正好被其他店員擋住，所以沒能錄到。

這名網友的爆料引發眾人討論，許多人認為店員的舉動確實不恰當，希望店家出面說明。12日下午，被投訴的飲料店總部傳訊息澄清，當時該名女店員剛下班，引發爭議的那杯飲料是她要帶回家喝的，看過當日的監視器畫面之後，也確定店員未將喝過的飲料給UberEats或是其他消費者。為加強員工教育訓練，該分店也將停業1天，向員工宣導食品衛生管理法。