他不解母勸「做黑手才有出息」 網點出重點：月賺百萬

原PO表示媽媽力勸他去做水電工才有出息。圖片來源／ingimage 分享 facebook

社會上的各行各業都有自己的專業，擁有一技之長對於進入職場而言是相當重要的一點。一位網友發文表示自己媽媽一直跟他說，男生一定要學土木、木工、水電等工作才有出息，令原PO很不解，並說自己的朋友從超商店員做起，如今也當店長了，他困惑提問「男生真的要學一技之長嗎？」，對此有不少網友力挺原PO母親，更有網友透露自己靠專業月賺百萬。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己朋友今年27歲，從超商店員開始做起當到店長，相較於自己媽媽說的要當黑手才有出息，他認為無論是做超商店員或是作業員都能升到店長或課長，不懂為什麼要有一技之長。

而許多網友看完文章後紛紛力挺原PO媽媽，並分享一技之長的重要性，「有著一技之長比較不容易隨便被取代吧，但是如果你有一個不容易被取代的工作，就另當別論了」、「不是每個人都可以當店長的，男人真的要學一技之長，不然等到中年會後悔的」、「學一技之長，只是一個保障，讓你餓不死而已，而且薪資也會隨著時間跟技術熟練越高」。

甚至有網友透露自己技術夠專業，將來可能當老闆月賺百萬，「我朋友認真學了一技之長，出師自己開店，請了六個員工，扣掉員工薪水一個月賺一百多萬」、「我本身是裝潢小老闆。8年前從員工做起聽了父母的話學了一技之長」、「我老公是水電師傅，如果自己接工作，一個月可賺到十幾二十萬不一定，沒接案去建設公司一天薪水也有2500～3000，所以學好功夫很重要呀」。

不過有其他網友並不認同原PO媽媽的想法，「天生我材必有用，不想學一技之長也沒關係，不是每個人都能出人頭地的」、「誰說做超商不能學到東西，要看你做這行時心態是如何，並且以後能不能將你的各種經歷運用在你未來的人生」、「那是以前觀念了，現在時代除了水電，土水還有賺頭，其他木工，黑手， 已經非常難生存，交際手腕要很好才有的賺」。