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她應徵檳榔攤自曝前一間底薪12萬 正妹老闆娘：我要轉行

2019-12-12 21:55聯合新聞網 綜合報導

一名檳榔攤老闆娘貼出和應徵者的對話，對方自曝前一間給的底薪高達12萬，讓老闆娘聽...
一名檳榔攤老闆娘貼出和應徵者的對話，對方自曝前一間給的底薪高達12萬，讓老闆娘聽了瞠目結舌。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
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檳榔攤老闆娘貼出和應徵者的對話擷圖。 圖／翻攝自爆廢公社二館
檳榔攤老闆娘貼出和應徵者的對話擷圖。 圖／翻攝自爆廢公社二館
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檳榔文化在台灣相當盛行，許多從事勞力的工作者都喜歡吃檳榔來提神，久而久之也衍生出檳榔西施這個行業。一名正妹老闆娘在臉書上PO出和應徵者的對話，對方在詢問薪資時透露自己在前一間檳榔攤的底薪，讓老闆娘聽了瞠目結舌，網友看了也懷疑案情不單純。

老闆娘在臉書「爆廢公社二館」貼出對話擷圖，她告訴應徵者檳榔攤的薪資傳統都是24起跳，對方起先問是否有抽成？但原PO表示自己是算獎金制的，並不是辣妹店抽包數。對方除了詢問底薪24是指「24萬」還是「2萬4000元」之外，還自曝前一間在中和的檳榔攤從深夜1點做到5點，底薪是12萬元，讓老闆娘聽了不敢相信，直呼「到底是中和哪家檳榔攤底薪這麼高啦？這麼短的時間底薪這麼高，我去面試啦」。

網友看了也難以置信，「4小時12萬，我也去上班」、「夭壽，我要轉行了」、「酒店也不可能到這個價錢吧」、「月薪12萬的工作怎麼還會想換，是我就穩穩做了，做一個月別人得做3-4個月」、「我以前最高也5萬多而已」、「快速道路那幾家也沒那麼多」。還有網友懷疑應徵者前一份工作內容不單純，「黑的嗎？」、「說不定有包含色情服務」、「做八大才有那麼多吧」、「也知道只是個噱頭，全台灣應該也找不到底薪12萬的檳榔攤，有的話，可能還有做別的吧」。

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