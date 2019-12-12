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大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

他巡果樹驚見「貼符草蓆」嚇壞 網友揭真相：會保平安

2019-12-12 13:03聯合新聞網 綜合報導

原PO友人在自家果園看到這捲貼有符咒草蓆，不禁寒毛直豎。圖擷自爆料公社
原PO友人在自家果園看到這捲貼有符咒草蓆，不禁寒毛直豎。圖擷自爆料公社
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台灣民間信仰濃厚，如果在外看到任何貼有符咒的物品或紅包千萬別撿回家，以免惹上不必要的麻煩。一位網友表示自己朋友近日在自家門口前的果園發現一捲草蓆，上面貼有多張符咒，讓他不禁寒毛直豎，原PO說自己朋友沒有與人結怨，不知道草蓆的用意，而他也詢問大家該如何處理這種東西，對此有內行的網友則是一眼認出這捲草蓆，表示這不是什麼邪門的東西，帶回家還能保平安。

原PO在臉書社團「爆料公社發文，表示自己朋友家住在嘉義竹崎，近日友人在巡果園時在果樹下發現了這一捲草蓆，上面約貼了5張黃底黑字的符咒，而符咒上的出處是「彰化閭山大法院龍玄門總壇」，原PO說自己的友人沒有與人結怨，不知道把貼有符咒的草蓆丟在人家家門的用意是什麼，由於不敢隨意觸碰，原PO也提問「請問要如何處理這樣有貼符咒不道德所留下的東西？！」

對此，許多網友紛紛留言，「打電話去環保局，告他們換丟東西」、「信者恆信，不信就燒了就好」、「要是我，直接丟垃圾車」、「好可怕，不要亂碰比較好」、「宅配回去給他」、「上網查他們的電話，打電話問他們，順便告訴他們要教育他們的信眾，這種東西不要亂丟」。

不過也有內行的網友發現這個草蓆是法器，請原PO不要太過擔心，「這是法師行法打煞的法器草龍，一般用完會丟出，內行人會把它拿回家中鎮宅平安啦」、「兩頭都有燒過的痕跡，可能是新廟落成鐘魁用的草龍，不是什麼下咒的東西是驅邪除煞用的」、「上面寫除邪破穢，這是驅除煞氣的法器吧，通常不乾淨的東西看到都會怕」、「這好像人家在送肉棕時鍾魁手上拿的那驅鬼草蓆」。

民間信仰爆料公社法師

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