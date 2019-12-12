台南38年前小吃攤「均一價15元」 網友嘆：回不去的物價

一名網友po出一張照片，照片中一個小攤販有張紅色價目表，竟全部均一價15元，讓許多網友紛紛直呼，「物價回不去了」。圖截自「爆怨公社」 分享 facebook 物價漸漸上漲，三十年前的物價和現在簡直天差地別。一名網友po出一張照片，照片中一個小攤販有張紅色價目表，竟全部均一價15元，讓許多網友紛紛直呼，「物價回不去了」。

一名網友在「爆怨公社」po出一張照片，照片中有個古早味的攤販，前面有個紅底白字的價目表，不管是米粉麵、粿仔湯、魚丸湯、肉丸湯、圓神湯還是米糕，全部都均一價15元而已，若全部都買也才90元，原po表示，這是媽媽在民國70年時，在台南打拼時的時候，一碗只賣15元，雖然現在仍然有在經營，但物價已不如那時便宜，現在價格，膽仔米粉及粿仔都是50元、米糕40元、魚丸湯、貢丸湯及四神湯都是30元，上漲約3倍左右。

許多網友紛紛直呼物價回不去了，「就跟變了心的女友一樣......一切都回不去了...」、「最好賺錢的時機」、「30年前.....」、「好懷念以前」、「以前的食物才是真材實料又美味」、「不用戴安全帽的年代」。

有網友分享30年前的物價「我家新板特區透天當年才買38萬，現在好像幾千萬才買的到」、「以前買10元肉粽當早餐...附免費味增湯」、「我小學時，紅豆餅4個10塊，現在一個最便宜也10塊！」、「我小時候陽春麵一碗8元」、「30年前摩托新車ㄧ台要4萬元」。

有些網友則認為，物價一直上漲，但薪水卻沒漲，相當不合理，「為什麼物價都漲 薪水都沒漲，台灣人真的奴性太重，外國應該早上街抗議了」、「我爸早期的薪水就是兩萬多了，結果物價漲兩倍到三倍，年輕人的最低薪資還是兩萬初」。

不過，也有網友有不同想法，「當時的物價15元算貴了」、「不能這樣比，那時候的錢比較大」。