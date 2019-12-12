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租屋處壁癌嚴重她急求救 網勸：上漆、壁貼都無效

2019-12-12 10:26聯合新聞網 綜合報導

原PO說自己租屋處的客廳壁癌是圖片的6倍之多。圖擷自臉書社團「爆系知識家」
原PO說自己租屋處的客廳壁癌是圖片的6倍之多。圖擷自臉書社團「爆系知識家」
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有民眾目前可能在外租屋，當租屋處出現任何問題時，最好向房東立即反應，以免自行處理不當增添許多麻煩。一位女網友上網發文，表示自己與老公在外租屋，但房屋的客廳出現很嚴重的壁癌，為了不讓牆壁那麼難看，原PO決定使用壁貼或是油漆處理，對此許多網友則是紛紛留言勸退，表示無論用壁貼、油漆都還是無效，建議她還是直接與房東溝通解決。

原PO昨日在臉書社團「爆系知識家」發文，並貼出家中壁癌照片，她表示家中客廳的壁癌是圖片中的6倍，雖然老公認為房子是租的，不用理會壁癌，但她仍覺得很不美觀。另外，原PO也表示「房東也不留line，只有家電，也沒手機號碼，很保護自己」，因此她打算自己動手處理，她說「當初說好，壁癌我用，但沒說怎麼用，我朋友是叫我直接上油漆就好」、「剛剛上網有看到壁貼，但買起來一整片，我就想那不如用油漆」。

許多網友看完文章後紛紛留言，告訴原PO無論是用壁貼或是上油漆都沒用，「我曾經把壁癌的地方打掉重新上水泥，後來還是從新舊水泥處繼續冒出（心累）」、「壁貼貼不上去，別浪費哦」、「油漆前置作業沒處理，壁癌還是會有，壁貼要考慮租房子以後還原」、「上油漆幾天就掉了，別浪費錢，什麼都貼不住，壁癌就是牆壁漏水的水氣，只能貼沒壁癌的地方才黏的住遮醜」、「這牆面另一邊已經嚴重漏水了，而且幾乎滲透的很嚴重，這就算讓你用任何的方式，大約只能撐1、2個月壁癌就會再發作」。

另外，其他網友則是奉勸原PO從根本解決比較好，「要從屋頂或是外牆漏水開始抓起一層一層找出問題，不然都是白費工夫」、「壁癌就是有漏水或是磚頭吸水無發揮發，久了就發霉，除非你把漏水問題根治，否則市面上所有的防水漆施工後，了不起撐個3年就又會復發」、「如果要住上很久，還是建議你，找房東處理漏水問題，因為會漏代表濕氣很重，而且壁癌的粉塵對身體也不好」。

房東租屋

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