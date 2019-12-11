「香蕉黏牆」賣高價爆紅 高市警紅單貼牆網讚跟上潮流

高雄市警察局搭上香蕉藝術熱潮，用黑色膠帶把紅單貼在牆上提醒民眾不要違規，讓網友們大讚「超有梗」。圖擷自 高雄市政府警察局臉書 分享 facebook

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)用防水膠帶把香蕉黏在牆上，創造出來的藝術作品《喜劇演員》(Comedian)日前在邁阿密海灘巴塞爾藝博會展出，售價竟高達12萬美元(約新台幣366萬元)，掀起全球熱議，而高雄市警察局也搭上這波熱潮，用黑色膠帶把紅單貼在牆上提醒民眾不要違規，讓網友們大讚「超有梗」。

「你看過這個Magic的裝置藝術嗎？」昨（10日）高雄市政府警察局在臉書貼出一張照片，只見照片中用黑色膠帶把罰單貼在牆上，並在貼文當中寫道，「它的價值從新台幣600到18萬不等、它的價值由購買者購買的方式決定」、「張張不同、絕不重複，我們的藝術品有編號、有期限，有時候還附上照片」。

小編更在貼文中幽默提到「你想買？我們還真的不想賣」，並且表示希望大家都能遵守交通規則，讓這項藝術品滯銷，也希望大家把錢拿來支持台灣香蕉，勝過拿自己的生命安全來換一張紅單，最後更提醒民眾「天氣冷開車、騎車要注意安全，歲末歡慶切勿飲酒上路，紅單藝術很燒錢」，笑翻許多網友。

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，許多人紛紛留言表示「跟得上時尚藝術」、「太跟時事了」、「超有梗」、「小編國際無縫接軌」、「有些人真的會當場吃掉」、「身為行動藝術家，來個幾張，我行動派」、「我蒐集成冊了」。