店家喊「沒空位」拒絕獨自吃鍋 他下秒電話訂位超傻眼

示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

有民眾在網上抱怨表示，自己獨自到餐廳吃火鍋時，店家和他說，現場已無座位，不過，當他離開火鍋店後，不死心地拿起電話再次詢問，不料對方卻回，「有空位」，讓他怒喊，「歧視一個人用餐」。

有網友在「爆廢公社」發文指出，到某間火鍋店吃飯時，他目測餐廳現場約有30個空位，並向店員表明，自己是一人用餐，沒想到卻當場慘遭店員拒絕說，「沒位子了，現場的座位都已經被訂位」，讓他感到非常不可思議。

而後原po離開火鍋店，不死心地再打電話向火鍋店詢問現場是否有空位，不料，店員卻回覆他，「現場有空位，請問幾位」，讓他當場傻眼認為，遭到店員歧視一個人用餐，更直呼，「一個人用餐要先結帳，現在連一個人用餐都拒絕」。

文章一出，就有網友說，「我都一個人吃飯欸可惡」、「一個人的孤單與悲哀」，但也有人認為，店家應該要老實說出不接受一個人用餐或有其他考量與限制，不應該說謊，他直說，「不要把客人當傻子騙」。

事實上，近年來有不少業者推出了主打獨享、單人用餐的個人餐點，即便是許多人印象中多人成團的火鍋料理，也有店家打出獨享鍋的餐點選項，讓想獨自安靜吃飯或找不到同伴的民眾，能有其他不同的多元選擇。