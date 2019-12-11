該「攜伴」參加尾牙嗎？ 網友勸退：省得一堆麻煩

近期許多公司紛紛開始舉辦尾牙，對於尾牙是否該攜伴也是許多民眾困擾的問題。圖片來源／ingimage 分享 facebook

近期許多公司紛紛開始舉辦尾牙，對於尾牙是否該攜帶男女朋友參加，也是許多民眾困擾的問題，深怕讓公司人員觀感不好。一位女網友近期則針對這個問題詢問網友，她說自己是新進員工，雖然老闆允許員工攜伴出席，但都沒有人要帶另一半去，讓她相當困惑，深怕帶男友出席會讓同事觀感不佳，對此許多網友則是勸退原PO，叫她不要帶男友一起去，省得一堆麻煩。

原PO於8日在社群軟體「Dcard」上發文，表示自己在工程類的公司上班，而公司近期要吃尾牙，老闆請員工填寫尾牙是否要攜伴的表單，但其他同事都沒有要帶另一半去，而整個公司內只有她和老闆娘是女生，自己又是一個新進員工，因此原PO擔心自己帶男友一起去吃尾牙會讓同事覺得不妥。

對此，許多網友看完文章後，紛紛勸退原PO，「其他人都沒有我覺得就不要了吧！況且還是新進的」、「工程類，那建議不要帶，有些比較沒品的會逼酒，大部分會不好意思逼女的，但男的就比較不會客氣，你帶你男友去，最後他可能會被逼一堆酒，後續會一堆麻煩」、「幹麻攜伴，就算是自費，也不會想攜伴，讓同事認識你男友嗎」、「建議不帶，省事省麻煩，男朋友如果沒見過世面只好給自己工作相關的人難堪。」