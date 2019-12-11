「館長」陳之漢賣手錶 高規格3萬6限量600支引發熱議

館長9日開直播發表限量腕表，引發PTT網友熱議。圖擷自 youtube 分享 facebook

「館長」陳之漢除了成吉思汗健身房外，也打造個人服飾品牌「惡名昭彰」拓展事業。日前他預告推出全新設計手錶，並在直播中表示將會限量600支，每支販售36900元。此舉引發網友好奇，在PTT詢問「會有人買單嗎？」並引發討論。

網友9日在PTT上發文，標題為「館長的表有人會買單嗎？」原po在文中提到，館長推出的錶一支要價三萬多塊，強調是「瑞士機芯、台灣製造」，並且比許多知名大廠便宜。不過原po沒有意願購買，而這篇貼文也引發網友熱議。

網友們普遍對於錶的「設計」無法苟同，留言說：「這外型會買單的是真愛」、「骷髏頭太大顆不好看」、「這設計是賣給鐵粉收藏的，惡名昭彰的風格太強烈，日常錶很少人會帶這種的」、「設計的客群比較小眾」。

也有人認為價錢太貴，性價比不足，「300我考慮」、「3萬塊可以買天梭、美度這種正統瑞士錶了吧」、「賣3000都要考慮」、「3萬7，真的是賣館長牌的」、「戴apple watch才15000，3萬6先不要」。

館長9日開直播，發表將開賣「惡名昭彰限量腕錶」，使用瑞士機芯，藍寶石水晶鏡面，並由台灣廠商製造，顏色有金、銀、黑三款，並強調附有保證書編號，可以戴2、30年。不過隨著網友的評論，館長10日發文「想買的請留言」，他表示將要統計人數再決定是否要販售，強調不希望被別人說「錶是賣給白癡粉絲」，希望大家能驕傲的戴錶。