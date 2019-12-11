親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

新任歐盟主席馮德萊恩，如何以「地緣政治」重振歐洲？

吳怡農民調、網路聲量皆快速上揚 蔣萬安選情告急？

「館長」陳之漢賣手錶 高規格3萬6限量600支引發熱議

2019-12-11 12:02聯合新聞網 綜合報導

館長9日開直播發表限量腕表，引發PTT網友熱議。圖擷自youtube
館長9日開直播發表限量腕表，引發PTT網友熱議。圖擷自youtube
分享

館長」陳之漢除了成吉思汗健身房外，也打造個人服飾品牌「惡名昭彰」拓展事業。日前他預告推出全新設計手錶，並在直播中表示將會限量600支，每支販售36900元。此舉引發網友好奇，在PTT詢問「會有人買單嗎？」並引發討論。

網友9日在PTT上發文，標題為「館長的表有人會買單嗎？」原po在文中提到，館長推出的錶一支要價三萬多塊，強調是「瑞士機芯、台灣製造」，並且比許多知名大廠便宜。不過原po沒有意願購買，而這篇貼文也引發網友熱議。

網友們普遍對於錶的「設計」無法苟同，留言說：「這外型會買單的是真愛」、「骷髏頭太大顆不好看」、「這設計是賣給鐵粉收藏的，惡名昭彰的風格太強烈，日常錶很少人會帶這種的」、「設計的客群比較小眾」。

也有人認為價錢太貴，性價比不足，「300我考慮」、「3萬塊可以買天梭、美度這種正統瑞士錶了吧」、「賣3000都要考慮」、「3萬7，真的是賣館長牌的」、「戴apple watch才15000，3萬6先不要」。

館長9日開直播，發表將開賣「惡名昭彰限量腕錶」，使用瑞士機芯，藍寶石水晶鏡面，並由台灣廠商製造，顏色有金、銀、黑三款，並強調附有保證書編號，可以戴2、30年。不過隨著網友的評論，館長10日發文「想買的請留言」，他表示將要統計人數再決定是否要販售，強調不希望被別人說「錶是賣給白癡粉絲」，希望大家能驕傲的戴錶。

館長PTT

延伸閱讀

娃娃機夾iPhone11只要40元 他拆封後...

國道匝道驚見詭異黑衣跪拜姨 路中雙手合十拜來...

低調又實力強的國家有哪些？ 網友：台灣人不喊...

他摳生殖器痘痘血流不止痛失雄風 網驚：快掛急...

相關新聞

他摳生殖器痘痘血流不止痛失雄風 網驚：快掛急診

2019-12-10 21:13

國道匝道驚見詭異黑衣跪拜姨 路中雙手合十拜來車

2019-12-10 17:09

帶3歲女兒看車… 她拿石頭刮花10輛奧迪 爸媽見賠償金額瞬間崩潰

2019-12-09 20:00

低調又實力強的國家有哪些？ 網友：台灣人不喊衰也很強

2019-12-09 19:30

娃娃機夾iPhone11只要40元 他拆封後傻眼：手機咧

2019-12-09 17:05

嬤往生化身龍捲風！停棺前消失 擲筊「答案」讓人驚

2019-12-09 16:47

天冷做鳥窩給鳥兒住 網笑翻：這要送去火葬場吧

2019-12-09 15:47

外送員妹子濕冷天上工 她衝超商買熱可可被讚爆

2019-12-09 15:03

看到阿飄？住旅館小孩大哭「不要住這」 一問之下結局神反轉

2019-12-09 14:52

被叮嚀「不能吃牛肉」 她誤食下秒悲劇發生

2019-12-09 14:46

急診醫掏腰包救濟4千元 低收爸被爆原來是詐騙

2019-12-09 14:44

男誤闖休息站女廁超恐慌 妙用一招完美脫身

2019-12-09 13:07

樓上噪音太惱人！他買「震樓神器」反制 實測聲響可達80分貝

2019-12-09 11:25

豆漿店打烊驚見「國軍大咖」光顧 買水煎包網讚100分

2019-12-08 21:41

家中翻出62年前泛黃紙張 網友驚：這個厲害了

2019-12-07 14:21

網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁止兒童進入

2019-12-07 11:17

雨天送餐被給負評 外送員怒：會車禍都是你們害的

2019-12-06 18:35

濾水器換濾心外勞喝完集體出事 技師一句話解謎

2019-12-06 17:08

退出「在不瘋狂就等死」 古拉月領6千控訴前公司霸凌行為

2019-12-06 14:56

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00
看更多

熱門文章

影／死亡一瞬間畫面曝光！女大生闖紅燈撞左轉車殞命

2019-12-11 09:33

影／基隆信二路停車場又傳有人墜樓 男子身亡 老母哭斷腸

2019-12-10 18:14

10月兩女慘死砂石車下 雲林縣道158虎尾斗南段降速

2019-12-10 13:06

闖紅燈釀禍？女大生撞左轉轎車倒地送醫不治

2019-12-10 15:39

影／台中龍井三合院火警 母子一死一重傷

2019-12-10 18:38

來台10多年拿到身分證 越南女工不幸遭木材重壓身亡

2019-12-10 20:00

小心荷包別失血 竹崎159縣道本月起移動式測速照相

2019-12-10 15:39

今年父親節男老師墜樓身亡 基隆信二路停車場又傳悲劇

2019-12-10 21:02

影／驚悚！高雄女工清點木材 束帶突斷木材落下壓死她

2019-12-10 17:11

他摳生殖器痘痘血流不止痛失雄風 網驚：快掛急診

2019-12-10 21:13

影／基隆大樓民宅晚間竄出火舌 消防員急撲滅進火場搜救

2019-12-10 20:14

雇用少女坐檯陪酒 指示包包鎖櫃 免得美眉撤退包包露餡

2019-12-10 16:36

「身材愈像阿嬤年輕時候」 外公手竟伸孫女棉被摸胸

2019-12-10 13:48

國道匝道驚見詭異黑衣跪拜姨 路中雙手合十拜來車

2019-12-10 17:09

再接再厲 新竹檢警再度偵破選舉賭盤案

2019-12-10 21:18

女大生闖紅燈 「肉包鐵」撞轎車亡

2019-12-11 00:22

金門高齡八旬老人走失 警方動員順利尋獲

2019-12-10 16:49

砂石車駕駛酒駕 台7線桃園復興路段自撞翻覆

2019-12-10 14:33

半夜遇狼要解短褲鈕扣 她膝蓋頂狼反抗逃性侵

2019-12-11 07:05

誰在米奇、米妮燈箱上塗鴉 中市警調帶追犯嫌

2019-12-10 14:48

影／蔡易餘宣傳車拆媽媽盟布條 警詢後依竊盜罪嫌函送

2019-12-11 10:45

調查局形象調查官更替 「小林志玲」李穎驚艷登場

2019-12-10 14:39

影／梨山90歲耆老打獵沒音訊 數十警義消接力搶救尋獲無礙

2019-12-10 19:20

台東男子負氣離家異國待38年 移民署台東服務站助返鄉

2019-12-10 13:47

台南街頭刺傷歸國僑胞 凶嫌還叫母親清洗凶刀

2019-12-10 19:36

假民調真抹黑？張瀚天向警方報案

2019-12-10 19:33

台東毒蟲心虛欲逃自摔 警追上壓制逮人

2019-12-10 14:00

年輕女大雨全身濕欲跳海 金山警與民急救援送上熱咖啡

2019-12-10 16:01

國道追撞火燒車 他飛出車外 目睹妻女燒死

2019-12-11 00:00

台灣國成員潑漆蔣介石銅像未遂 社維法送辦

2019-12-10 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top