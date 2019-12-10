親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不僅辭北市府顧問 蔡壁如今到台大醫院辦退休

明年總統選舉誰贏？他曝柯文哲的58萬票是關鍵

國道匝道驚見詭異黑衣跪拜姨 路中雙手合十拜來車

2019-12-10 17:09聯合新聞網 綜合報導

有駕駛開車行駛在高速公路匝道，前方突然出現一名黑衣婦人，走在車來車往的道路中央，...
有駕駛開車行駛在高速公路匝道，前方突然出現一名黑衣婦人，走在車來車往的道路中央，接著就直接跪在地上朝著車頭跪拜。圖擷自靠北苗栗
分享

國道竟出現詭異跪拜姨！有駕駛於昨（10）日網路貼文，表示早上7點半，開車行駛在中山高速公路北上匝道，準備進入主線道時，前方突然出現一名黑衣婦人，走在車來車往的線道中央，接著就直接跪在地上朝著車頭跪拜，這驚險的舉動讓所有經過的車輛紛紛閃避，也讓該名車主嚇傻直呼「好恐怖！」

該名車主將行車紀錄影片PO在臉書社團「靠北苗栗」中，並在文中提到，早上7點半正駛入頭份交流道北上匝道，正進入主線道時，突然遇見這位恐怖跪拜姨，更氣憤的說「妳不要命也別害人遲到！」

原PO將影片命名為「國道跪拜姨」，當中清楚可見，原PO原本安穩的行駛在國道上，但正當他要進入主線道時，遠方突然出現一名黑衣婦人，緩緩的往他的方向前進，前方的駕駛看到這名婦人也都趕緊轉彎閃避，剛開始婦人緩慢的走在車來車往的匝道中央，甚至還向前方的駕駛揮手，似乎是需要協助，但下一秒婦人便跪下雙手合十，朝著原PO的車瘋狂磕頭跪拜，讓他瞬間嚇壞，許多網友也留言表示「好詭異！」

根據《自由時報》報導，事發後國道警方表示，目前未接獲民眾報案，但已調閱影片中的車牌傳喚當事人到案說明，釐清事發經過，但黑衣婦人這樣怪異的行徑已涉及公共危險罪，不排除將婦人依法送辦。

高速公路國道靈異

延伸閱讀

攝影師巧手！透過一片放大鏡 拍出沒見過的東京...

買iPhone是買品牌還是效能？網一面倒：一...

日「奇蹟的13歲」超美混血女模 明年登時尚大...

粉專諷陳玉珍手被夾 改編成語「見縫插珍」

相關新聞

帶3歲女兒看車… 她拿石頭刮花10輛奧迪 爸媽見賠償金額瞬間崩潰

2019-12-09 20:00

低調又實力強的國家有哪些？ 網友：台灣人不喊衰也很強

2019-12-09 19:30

娃娃機夾iPhone11只要40元 他拆封後傻眼：手機咧

2019-12-09 17:05

嬤往生化身龍捲風！停棺前消失 擲筊「答案」讓人驚

2019-12-09 16:47

天冷做鳥窩給鳥兒住 網笑翻：這要送去火葬場吧

2019-12-09 15:47

外送員妹子濕冷天上工 她衝超商買熱可可被讚爆

2019-12-09 15:03

看到阿飄？住旅館小孩大哭「不要住這」 一問之下結局神反轉

2019-12-09 14:52

被叮嚀「不能吃牛肉」 她誤食下秒悲劇發生

2019-12-09 14:46

急診醫掏腰包救濟4千元 低收爸被爆原來是詐騙

2019-12-09 14:44

男誤闖休息站女廁超恐慌 妙用一招完美脫身

2019-12-09 13:07

樓上噪音太惱人！他買「震樓神器」反制 實測聲響可達80分貝

2019-12-09 11:25

豆漿店打烊驚見「國軍大咖」光顧 買水煎包網讚100分

2019-12-08 21:41

家中翻出62年前泛黃紙張 網友驚：這個厲害了

2019-12-07 14:21

網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁止兒童進入

2019-12-07 11:17

雨天送餐被給負評 外送員怒：會車禍都是你們害的

2019-12-06 18:35

濾水器換濾心外勞喝完集體出事 技師一句話解謎

2019-12-06 17:08

退出「在不瘋狂就等死」 古拉月領6千控訴前公司霸凌行為

2019-12-06 14:56

保全稱隔壁沒小孩卻連傳嬰兒哭聲 她嚇得傳訊問鄰居揭真相

2019-12-06 11:32

背包上跑馬燈狂閃這5字 她不畏懼坐博愛座網笑恥度要夠

2019-12-05 20:44

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00
看更多

熱門文章

國道一號45公里貨櫃車追撞 2歲女童及1女被燒成焦屍

2019-12-10 08:10

高職生台東墜樓不治 警方：疑未帶家門鑰匙爬窗失足

2019-12-09 23:18

台鐵台南榮譽街平交道死亡事故 疑情緒不穩行人臥軌

2019-12-09 22:03

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

2019-12-09 17:15

10月兩女慘死砂石車下 雲林縣道158虎尾斗南段降速

2019-12-10 13:06

低調又實力強的國家有哪些？ 網友：台灣人不喊衰也很強

2019-12-09 19:30

機房起火悶燒疏散3百房客 晶華酒店告香奈兒要求償

2019-12-09 18:51

北市議員幕僚帶女回家拍性愛片 正宮發現還遭恐嚇

2019-12-09 18:24

中央大學風洞實驗室電線頻遭竊 不堪其擾報警抓到賊

2019-12-09 20:08

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

影／台南殺警判決警界譁然 警：至少應無期徒刑啊！

2019-12-10 11:35

18隻狗屍殘骸慘不忍睹 飼主任狗自生自滅被起訴

2019-12-10 11:48

將9貓虐死被動用私刑 警方：施暴者已遭法辦

2019-12-10 12:31

影／真害！老伯將10兩金飾藏洗衣機 貨櫃屋起火慘兮兮

2019-12-09 18:37

警金融機構宣導關懷提問 成功阻詐150萬元

2019-12-09 17:17

闖紅燈釀禍？女大生撞左轉轎車倒地送醫不治

2019-12-10 15:39

「身材愈像阿嬤年輕時候」 外公手竟伸孫女棉被摸胸

2019-12-10 13:48

台南模範警察遭殺害 凶嫌梅文魁判19年2月

2019-12-10 09:35

天冷要注意！高雄大樓暗夜火警 疑電暖氣過熱

2019-12-10 00:13

台東男子負氣離家異國待38年 移民署台東服務站助返鄉

2019-12-10 13:47

懷疑老公又偷腥翻老帳 控34年前與小三產女求償

2019-12-10 07:48

Eric才是殺人犯？ 陳伯謙稱被他們恐嚇才坦承殺人

2019-12-10 12:59

國一北上火燒車2死 桃園市區大塞車

2019-12-10 09:13

官司引怒火 四面佛縱火犯抓到了

2019-12-09 23:43

北市「四面佛」縱火案 2嫌到案羈押禁見

2019-12-10 00:16

台鐵往台南區間車撞死倒臥軌道行人 目前單線通行

2019-12-09 21:34

廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴

2019-12-09 23:41

分屍乳房做標本 家屬「不想跟人渣同庭 」求償1500萬

2019-12-10 11:46

誰在米奇、米妮燈箱上塗鴉 中市警調帶追犯嫌

2019-12-10 14:48

85歲老翁疑開車緊張 撞12輛機車再撞進民宅大門

2019-12-09 20:10

超時工作還沒加班費逼走護理師 新竹國泰醫院要賠錢！

2019-12-10 10:45

弒父為何判無期？高院：不是拿鐵鎚正面敲也無前科

2019-12-10 11:46

小心違規踩地雷 北高雄這裡臨停購物至少罰600元

2019-12-10 12:59

調查局形象調查官更替 「小林志玲」李穎驚艷登場

2019-12-10 14:39

台東毒蟲心虛欲逃自摔 警追上壓制逮人

2019-12-10 14:00

開車左轉害騎士摔車 男肇逃辯以為他車撞竟獲判無罪

2019-12-10 10:14

彰化縣議員陳銌銌涉賄案判決 當選有效

2019-12-09 19:01

行竊失風殘忍殺獨居婦 隨機闖民宅凶嫌判無期

2019-12-09 18:07

雇用少女坐檯陪酒 指示包包鎖櫃 免得美眉撤退包包露餡

2019-12-10 16:36

台灣國成員潑漆蔣介石銅像未遂 社維法送辦

2019-12-10 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top