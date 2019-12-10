國道匝道驚見詭異黑衣跪拜姨 路中雙手合十拜來車

有駕駛開車行駛在高速公路匝道，前方突然出現一名黑衣婦人，走在車來車往的道路中央，接著就直接跪在地上朝著車頭跪拜。圖擷自 靠北苗栗 分享 facebook

國道竟出現詭異跪拜姨！有駕駛於昨（10）日網路貼文，表示早上7點半，開車行駛在中山高速公路北上匝道，準備進入主線道時，前方突然出現一名黑衣婦人，走在車來車往的線道中央，接著就直接跪在地上朝著車頭跪拜，這驚險的舉動讓所有經過的車輛紛紛閃避，也讓該名車主嚇傻直呼「好恐怖！」

該名車主將行車紀錄影片PO在臉書社團「靠北苗栗」中，並在文中提到，早上7點半正駛入頭份交流道北上匝道，正進入主線道時，突然遇見這位恐怖跪拜姨，更氣憤的說「妳不要命也別害人遲到！」

原PO將影片命名為「國道跪拜姨」，當中清楚可見，原PO原本安穩的行駛在國道上，但正當他要進入主線道時，遠方突然出現一名黑衣婦人，緩緩的往他的方向前進，前方的駕駛看到這名婦人也都趕緊轉彎閃避，剛開始婦人緩慢的走在車來車往的匝道中央，甚至還向前方的駕駛揮手，似乎是需要協助，但下一秒婦人便跪下雙手合十，朝著原PO的車瘋狂磕頭跪拜，讓他瞬間嚇壞，許多網友也留言表示「好詭異！」

根據《自由時報》報導，事發後國道警方表示，目前未接獲民眾報案，但已調閱影片中的車牌傳喚當事人到案說明，釐清事發經過，但黑衣婦人這樣怪異的行徑已涉及公共危險罪，不排除將婦人依法送辦。