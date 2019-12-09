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低調又實力強的國家有哪些？ 網友：台灣人不喊衰也很強

2019-12-09 19:30聯合新聞網 綜合報導

荷蘭、瑞士等國，都被網友認為是低調又實力強大的國家。圖/ingimage
荷蘭、瑞士等國，都被網友認為是低調又實力強大的國家。圖/ingimage
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過去許多人以軍事強權來作為強國的評判標準，但是隨著戰爭漸少、人們對於生活水準、社會福祉、經濟發展等條件越來越重視後，如何判斷「強國」也有了不同的指標。日前就有網友發文表示，他認為現在世界霸主是美國，蘇聯冷戰後解體現在是軍事強權；英法是過去歐洲傳統強國，還提及對義大利、西班牙等國的看法，並詢問網友「有什麼國家是低調的強國？」，引發網友議論。

有網友在「PTT」上發文說，現在世界霸主就是美國、蘇聯上個世紀曾經是美國勁敵，冷戰後解體變成俄羅斯，是軍事強權；英法是歐洲傳統強國、義西是過去強但家道中落；德日是較晚崛起的大國，都靠堅強的製造業起家；還有中東以石油致富的國家，和四面楚歌卻毫不畏懼的以色列。並詢問網友說，「這些大家都是知道的，世界上還有哪些強大的國家是低調強的嗎？」

此文一出，引起網友紛紛議論。許多網友就表示說，像是瑞士荷蘭，或北歐的瑞典芬蘭等國都十分厲害，「查一下瑞士人均會嚇死你」、「荷蘭、瑞典，工藝品享譽國際」。「越南打贏中美，說世界第一強沒澎風」，也有網友指出，東南亞小國汶萊因石油豐富，從幼稚園到大學、出國留學都不用學費，算是真正的強國。更有不少網友搞笑的回應，曾在漫威電影《黑豹》、《復仇者聯盟》中扮演重要角色的假想國家「瓦干達」。

有網友認真的提出，全球目前經濟軍事兼具的重量級強國只有美國、中國，中量級國家則是俄法英日德，但強國沒有所謂低調的。有網友認為韓國也很強，但韓國並不低調。有一些網友直言，「台灣蠻強的吧，就台灣人自己在喊衰」，台灣很符合題目，是世界第21大經濟體，人口2000多萬，排在台灣前面的國家，每個都是世界知名大國，在國際上提到台灣，外國人還會以為是泰國，超級低調！

網友在《PTT》上面詢問，大家對於「低調但實力堅強」的國家的看法。圖/PTT
網友在《PTT》上面詢問，大家對於「低調但實力堅強」的國家的看法。圖/PTT
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荷蘭瑞士瑞典芬蘭

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