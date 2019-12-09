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娃娃機夾iPhone11只要40元 他拆封後傻眼：手機咧

2019-12-09 17:05聯合新聞網 綜合報導

一名網友以為花40元夾到了一台要價2-3萬的iPhone11，不料回家打開盒子後...
一名網友以為花40元夾到了一台要價2-3萬的iPhone11，不料回家打開盒子後發現，裡面竟然只有一個充電器和充電線，讓他當場傻眼。圖擷自爆怨公社
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近年夾娃娃機引發熱潮，大街小巷皆可以看到一家家夾娃娃機店林立，業者也紛紛推出新招，許多稀奇古怪的東西都可以成為待夾商品。日前一名網友看到夾娃娃機裡的商品，竟然是要價2-3萬的iPhone11，而且只要40元就可以到手，因此他忍不住掏了40元夾了一盒，不過回家打開後，內容物卻讓他相當傻眼，網友紛紛直呼「這根本詐欺吧」。

原PO在爆怨公社PO文提到，他日前在夾娃娃機店僅花40元，就夾到到一台iPhone11，夾到的瞬間讓他相當興奮，不過當原PO拿起時卻覺得「怪怪的」，因為拿起來異常的輕，他便開始懷疑自己「不是會有很沉重的感覺嗎？」但最後還是想說「不管了，回家拆看看，是不是裡面會有手機」。不料當原PO回家拆開盒子後，讓他直接昏倒，因為看似iPhone11外觀的盒子，裡面竟然只有一個豆腐頭插座，和一條充電線，隨後他便憤怒的說「啊手機咧？手機咧？」

PO文一出後，隨即引來網友瘋狂討論，並表示一般的夾娃娃機裡，根本不會有這麼好的東西，「不可能有手機啊，就算保夾1980也賠」、「正常會讓你40塊夾到手機嗎？又不是腦袋破一個大洞」、「保夾不到2000的東西，你以為裡面會是真的嗎？」、「會不會想太多，夾娃娃機放蘋果手機」。

也有不少眼尖網友指出，照片中裡的豆腐頭和充電線也不是原廠的，甚至還有不少管道可以買到空盒子，且價格僅需7元就可以買到，「就連線頭也是淘寶進貨的，還是會有人覺得是原廠的啊」、「原廠的線不是這樣捲的」、「如果是原廠的豆腐頭跟充電線，那你真的賺到了」、「原廠的充電器真的不便宜，所以如果是真的那是賺到」。

不過也有網友分析，這樣的商品是屬於詐欺行為，「上面有註明只有充電器就算了，沒有註明就是有詐欺嫌疑」、「先不論是不是真的，他讓你以為會是手機，就已經有詐欺行為囉，可以報警扣台了」、「與照片不符就有涉嫌詐欺」、更提醒「夾娃娃機的充電線不要亂用」。

夾娃娃機詐欺爆怨公社淘寶

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