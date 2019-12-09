嬤往生化身龍捲風！停棺前消失 擲筊「答案」讓人驚

往生嬤化身龍捲風，指引家人挑選棺材。示意圖／ingimage 分享 facebook

「往生者會為自己挑選棺材！」有名網友日前分享表哥與他阿嬤的故事，某天他們回到苗栗老家辦理喪事，沒想到無端冒出小小「龍捲風」，不僅跟著他們燒金紙，連去挑選棺材都有它的蹤影， 離奇的是，它停在某副棺材前就消失不見，家人見狀立刻擲筊請示阿嬤，而「答案」讓人感到不可思議！

網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，帶有天命的表哥在國小的時候，回老家處理喪事，意外碰到神奇的經歷，某天儀典結束，大家在燒金紙，火堆旁竟生出一個小小龍捲風，隨後打理好一切，表哥和他爸爸、叔伯準備開車去挑選棺材，龍捲風也跟著前往車子的方向，並在關上車門後，便隨即消失。

當他們抵達棺材舖，才下車沒多久，竟又看到龍捲風跟著他們進入棺材店，然後在某一副棺材前消失不見，於是長輩們就擲筊問阿嬤，「祂是不是喜歡這一副大壽（棺材）？」結果得到「聖杯」的答案。表哥事後表示，「阿嬤用龍捲風的方式，來為自己挑選喜歡的棺材。」

貼文一出，許多網友也在底下分享類似的經驗，「不只棺木，連墓園、方向、位置、往生者會自己挑選」、「我爸爸是榮民，他在善導寺挑選的牌位附近都是榮民」、「聽說好像會哦」、「都有排隊入捐棺的往生者，比較有福德的當然會自己挑」、「我阿公因為人比較高大，結果指引爸爸走往倉庫，恰好有副尺寸錯誤的棺木，沒想到其大小跟阿公身高差不多！」