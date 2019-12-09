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外送員妹子濕冷天上工 她衝超商買熱可可被讚爆

2019-12-09 15:03聯合新聞網 綜合報導

一名女網友分享，自己半夜肚子餓，不得已只好叫外送，不過看外送員是個女孩，又想到外...
一名女網友分享，自己半夜肚子餓，不得已只好叫外送，不過看外送員是個女孩，又想到外頭下雨又寒冷，她便立刻下樓買一杯熱可可給對方。圖／聯合報系資料照片
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近日氣溫驟降，許多人都不願出門覓食，因此選擇用外送app訂餐，只要手機一點，熱呼呼的食物就會立刻送到你手中。今（9日）就有一名女網友在「爆怨公社」中分享，半夜突然肚子餓，但看看室外溫度再看看天氣，不得已只好叫外送，不過當外送員要出發送餐時，原PO看到對方是個女孩，一想到外頭下雨又寒冷，她立刻下樓買一杯熱可可給對方，這樣的暖心舉動，讓網友紛紛直誇「真的是溫馨的好客人」。

原PO在文中提到，半夜因為肚子餓一直叫，但外面天氣實在寒冷，自己只能對不起外送員，點開外送app叫餐點。不過當外送員取得餐點，要送到原PO家時，她赫然發現對方是個辛苦的妹子，需頂著風吹雨淋的低溫天氣做外送，然而手機上顯示剩餘6分鐘，原PO熱呼呼的炭烤就要送達。

這時她趕緊下樓，殺到全家買杯熱可可給那位女外送員，當女外送員將餐點送達時，原PO心疼的說「果然，妹子的手好冰」，接著還說「熱飲比外送費還貴，但是我爽」，最後還暖心的表示，謝謝辛苦的外送員，讓懶人、不方便或半夜肚子餓的人，有溫暖的食物，既暖胃又暖心。

PO文一出後，隨即引來大批網友留言，許多網友紛紛讚賞原PO的貼心「好人一生平安」、「真的是很能將心比心的好人」、「好溫馨的客人」、「這種氣溫外送人員辛苦了」、「很佩服這樣送的外送員，能遇到你這樣的客人也是種福氣」。

也有不少網友分享自己的經驗「他們外送的話，我偶爾會給小費，因為他們真的太辛苦了」、「給小費會比給熱飲好，因為有些司機不喝某些飲料，咖啡拿了也是丟，或送人」、「通常都是給小費吧」。

外送員可可爆怨公社低溫

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