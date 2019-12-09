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兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

急診醫掏腰包救濟4千元 低收爸被爆原來是詐騙

2019-12-09 14:44聯合新聞網 綜合報導

社會詐騙手法無奇不有，連醫師也身受其害。一位急診室醫生透露有位自稱是低收入戶的爸爸拿著轉診單焦急地來到急診求助，表示負擔不起孩子醫藥費，讓急診醫生紛紛掏錢幫忙，事後卻發現竟是遇上慣性詐騙犯，讓醫生趕緊發文提醒醫療同業人員小心上當。

醫師在臉書粉專《急診鋼鐵人Dr.魏》指出在兒科急診遇到一名心急的爸爸表示「孩子有腸套疊，造成腸子阻塞」，由於情況危急需要到大醫院，但健保卡遺失又負擔不起醫療費用，即便社工到場卻無能為力，孩子只能由媽媽帶回家中照顧，爸爸隨後開始跟急診醫師說明來龍去脈，其中一名醫師表示「我們可以協助，請趕快帶孩子來」。

他打電話給妻子，卻傳來已經先帶孩子到大醫院的消息。爸爸對著電話破口大罵「為什麼不等我，去那裏我們負擔不起」，醫師不忍孩子折騰，便拿了一千元告訴爸爸「孩子就留在那裏治療吧！」周圍醫生也紛紛伸出援手，共拿了4000元給他，旁邊還一位醫師付出「三滴眼淚」。

事後醫師們得知這個人是慣性詐欺犯，感嘆身為醫師本來就會相信家屬和病人，並不後悔伸出援手，「只希望為社會上需要幫助的人盡微薄之力，真正該受到懲罰的是那位先生」。

網友們紛紛留言，「台灣的醫院早就沒有收什麼保證金了，詐騙犯利用人性的善良和惻隱之心，會付出因果的代價」、「幸好病童是虛構的，施比受更有福」、「選擇相信，也選擇原諒，相信善心會有福報」。

社會詐騙手法無奇不有，連醫師也身受其害。圖／ingimage
社會詐騙手法無奇不有，連醫師也身受其害。圖／ingimage
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詐騙健保卡詐欺低收入戶醫師

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