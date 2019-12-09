被叮嚀「不能吃牛肉」 她誤食下秒悲劇發生

許多人不吃牛肉是因為宗教信仰不允許。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

每個宗教都有不同禁忌，道教最常見的就是不吃牛肉，據說會影響運氣。而有位人夫在一次聊天中，提醒妻子不要吃牛肉，她聽完叮嚀乖乖照做，但某次妻子在同事的要求下，吃了一塊牛肉，當天晚上她回家路上就出車禍，人夫才說出不讓妻子吃牛肉是為了化解死劫，網友看完也回應「好特別的感應」。

原Po在《靈異公社》上發文，他解釋自己在未拜神明之前很喜歡吃牛肉，而且一定要吃5分熟，自從拜神後，只要他吃到牛肉5分鐘內就會跑廁所，且會雙腿發軟、頭暈目眩，因此他開始不吃牛肉，妻子也跟著不吃，不過妻子不吃牛的原因還有段故事。

幾年前，某天晚上原Po一家人在客廳聊天，「聊著聊著我突然轉過頭看向我老婆說，妳從明天開始不能吃牛肉」，妻子被原Po嚇到並詢問為甚麼不能吃，原Po只回「你就照做就好，問那麼多幹嘛」，妻子不甘願的答應原Po，就這樣過了2至3個月。

某天晚上，原Po接到爸爸打來的電話，是妻子出車禍了，他一聽到消息一陣錯愕，「想說怎麼可能，不是叫她不要吃牛肉了嗎，怎麼還會出事，於是我很生氣的質問我老闆 （神明），祂只說，等她出院你就知道了」，原Po只好收拾好心情等下班再去看老婆。

就這樣妻子在醫院休養了幾天，他們出院的第一件事就是到上帝爺廟拜拜，「我在大殿把香插好後，直接往我老婆那邊走去，伸出手指抵著她因爲撞倒臉而腫起來的臉頰說，妳以後再給我偷吃牛肉試看看，她又嚇到了，因為她想說我為什麼會知道」。

原來車禍當天，妻子在同事軟硬兼施下，吃了一塊牛肉，原Po聽完妻子的告解，生氣的對妻子說「叫妳不要吃牛肉是要幫妳化掉死劫，看在妳非本意的情況下，（神明）才能趕去救妳，不然妳不會只是這樣而已」。

而網友看完文章，有人認為「這種事，真的不可不信」，不過也有人質疑「為何不能吃牛...這真的好奇妙！」，網友在底下解釋「宗教和民間信仰的不吃牛跟因為種田的不吃牛是兩碼子事，沒有關聯」，而根據本報之前報導，不吃牛的原因眾說紛紜，該不該吃牛肉就得靠自己判斷了。