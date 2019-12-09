看到阿飄？住旅館小孩大哭「不要住這」 一問之下結局神反轉

以為小孩看到鬼大哭，沒想到是因為思念自己的小被被。圖片來源／ingimage 分享 facebook

有名網友日前帶老婆和小孩到外縣市遊玩，晚上全家開心入住當地旅館，沒想到歡樂的時光卻在半夜12點多變調，因兒子睡到一半突然緊盯前方大哭，甚至吵著要回家不要住這，當下他以為兒子看到了好兄弟，在了解爆哭原因後，才完全放下心中的大石頭。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，晚上和兒子開心的在浴室打水戰，直到半夜12點多，兒子先是眼神飄移不定，接著開始瘋狂大哭，無論他和老婆怎麼安撫都沒用，嘴裡還不斷唸著「我要回家，我不要住這裡」、「我討厭這裡，我不喜歡」。

種種行為讓原PO聯想到兒子是不是看到不該看的東西，所以便開口詢問，「這裡是有什麼東西嗎？」，兒子一把鼻涕一把眼淚地說，「我要灰色棉被，這邊沒有灰色棉被！」聽到這答案夫妻倆差點昏倒，原來兒子沒有看到阿飄，而是沒有安全感，所以想念重要的「小被被」，結局堪稱神反轉，原PO也哭笑不得地說，「我差點打電話說我要馬上退房。」

網友看完紛紛留言直呼，「還以為到了靈異公社」、「再次證明小被被的重要性」、「這小孩也太可愛，不過我可以了解小被被的重要」、「看到最後我笑了」、「以後出門都要問小孩，有沒有帶小被被。」