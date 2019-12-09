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樓上噪音太惱人！他買「震樓神器」反制 實測聲響可達80分貝

2019-12-09 11:25聯合新聞網 綜合報導

震樓神器噪音可達80分貝。圖／取自爆怨公社
震樓神器噪音可達80分貝。圖／取自爆怨公社
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遇到惡鄰居真的苦不堪言！有網友表示，樓上鄰居總是發出噪音，讓他非常崩潰，因此買來網上有名的「震樓神器」，實際測量發現神器可發出80分貝的聲響，還可連結wifi在遠處啟動設備，該網友說「震動加敲打力道很強，樓上惡鄰準備哭哭」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示買了「新玩具」震樓神器，要買來對付惡鄰居，「老實說震動加敲打力道很強，樓上惡鄰準備哭哭了」。震樓神器可在網上購買，外觀即是一根長桿子，上方則為圓餅形狀，可將敲擊器直立天花板上，樓上住家就會被噪音襲擊，從地板發出規律的惱人噪音。

該網友特別以分貝器測量，發現震樓神器發出的聲響高達80分貝，且可以設定連結wifi，趁自己不在家時遠端連線啟動，因此不用擔心會吵到自己，他也說，「樓上會聽到多少則請等我開箱影片測試」。

其他網友都非常好奇後續發展，留言「想知道樓上會起笑嗎？」、「其他鄰居受得了嗎？」、「等後續結果」、「感覺不夠力」、「面對惡鄰就是要互相傷害」。另外也有人說「傷敵十分自傷七分的武器」、「隔音不好的話其他鄰居也會聽到」、「可是聽說這樣自己的牆面也會受損，撐震動處會變的比較脆弱」。

爆怨公社噪音

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