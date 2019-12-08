豆漿店打烊驚見「國軍大咖」光顧 網友暴動讚：有guts

豆漿店打烊時，馮世寬買走最後一份水煎包。圖翻攝自臉書「爆廢公社公開版」 分享 facebook

「大鵬部長」馮世寬去年初從國防部長卸任後，因國安特勤私菸案引發的人事異動，出任退輔會主委，已鮮少出現在媒體前，一名豆漿店老闆近日拍到馮世寬的身影，引起網友紛紛表示「看過最有guts的部長」。

現年73歲的馮世寬，綽號「大鵬部長」，為總統蔡英文任內首位國防部長。飛官出身的他歷任國防部參謀本部副總參謀長、空軍副總司令等，退伍後擔任漢翔航空工業公司董事長、國防部長、國防安全研究院董事長，經歷相當完整。

不同於歷任國防部長的風格，馮世寬的大砲性格也令人印象深刻，常在媒體鏡頭前創造「大鵬語錄」，例如「100分部長應該帶出100分部隊！」、「宋仲基差我一點，金城武不如我」等，屢次網路討論焦點。

一名豆漿店老闆在臉書「爆廢公社公開版」表示，今日打烊時，馮世寬戴著墨鏡身穿藍色外套走進店裡，掏錢買走最後一份水煎包。

照片曝光後，不少網友紛紛認為「截止目前為止我覺得做的最好的一任國防部長」、「講真的，他確實100分」、「看過最有guts的部長，遇狀況不是先罵自己人，而是查清楚再說」、「他是少數敢扛壓力跟批評的部長」、「還以為是謝霆鋒他爹，謝賢XD」。