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雨天送餐被給負評 外送員怒：會車禍都是你們害的

2019-12-06 18:35聯合新聞網 綜合報導

一名外送員下雨天送餐給客人後竟收到負評，讓他不能接受。 圖／聯合報系資料照
一名外送員下雨天送餐給客人後竟收到負評，讓他不能接受。 圖／聯合報系資料照
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這名外送員將收到負評的理由截圖PO到網路上。 圖／翻攝自「UberEATS台灣」
這名外送員將收到負評的理由截圖PO到網路上。 圖／翻攝自「UberEATS台灣」
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不管颳風下雨，外送員為了多賺點錢都會冒著惡劣的天氣服務客人，這幾天北部天氣濕冷，許多人更是懶得出門，紛紛利用外送來點餐。一名外送員在臉書上抱怨下雨天送餐給客人，當中並沒有任何耽誤，但還是被客人給了負評，理由竟然是因為「送餐遲到」，讓他實在不能接受。

原PO在臉書「UberEATS台灣」貼出一張截圖，他說昨天（5日）接到一張訂單，雖然是下雨天但並沒有任何耽擱，拿道餐後直接送到客人手上。乍看之下沒有什麼問題，但事後卻收到外送平台寄的意見回饋通知，打開一看竟然被客人給了負評，理由是「送餐遲到」，讓原PO氣得大罵「這種客人就是很機X，會有外送員車禍就是這種客人害的」。

許多同業紛紛留言抱不平，「雨天就是會有這種負評，因為你也不知道那張單躺在店家那多久了，放寬心看待，要是無法忍受就壞天氣不出來跑」、「下雨天爆單就要有被客戶負評的準備」、「所以雨天我寧可在家也不去跑」、「嫌慢自己出門買，奧客無極限」、「負評這個制度對司機真的很不公平」。還有人希望客人能多幫外送員著想，「下雨天訂餐請多點耐心、多點鼓勵，外送員也是人生父母養的，用餐時間紅綠燈特別久，餐晚到就請自行微波加熱」。

外送員uber eats

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