退出「在不瘋狂就等死」 古拉月領6千控訴前公司霸凌行為

「在不瘋狂就等死」前團員古拉稱自己在前公司的月薪只有6000塊多一點。圖擷自 Youtube 分享 facebook

Youtube頻道「在不瘋狂就等死」擁有百萬訂閱，其中團長游否希也坐擁千萬名車，讓外界好奇團員收入。前團員古拉日前拍影片，證實自己已與在不瘋狂就等死的公司解約，並透露前公司種種不合理的待遇，他表示自己在前公司工作期間月薪只有6000塊，根本沒賺到什麼錢，甚至被人調侃自己的血統，批評「原住民都是這樣，都很懶惰在家裡耍廢」。

古拉昨日在自己的頻道「古拉VLos」發佈影片，宣告自己已與「在不瘋狂就等死」的公司解約，自己將要重新開始，並透露前公司對他的種種不合理待遇，古拉稱自己消失一段時間是因為右腳蜂窩性組織炎復發在家休息，由於右腳過於脹痛導致行走困難，他只好取消掉原本安排的演講，並開醫生證明和拍攝傷照給公司，沒想到對方卻認為他是因為不想拍片在裝病，古拉氣憤地說「如果你有一個可能會造成你截肢的未爆彈，你會拿這個東西來開玩笑嗎？」

另外，他指出自己甚至因為與同公司的Youtuber比熊拍片被公司約談制止，之後他便聽到前公司的內部人員說，公司在約談他前一天就打算將他冷凍了，同時他也看到前公司在對外徵招新的原住民男演員，令他不禁產生聯想。而古拉也表示前公司時常私下調侃他原住民的血統，稱原住民很懶惰，對此古拉則說「我幾乎每天都在拍前公司的片，我還要趁沒拍片的時間去找場地、勘景、前置，我都不知道我哪裡做錯了。」

他也透露有次自己在颱風前2天上山準備荒野求生企劃時，因為手機沒訊號家人聯絡不上，尋求前公司的幫助，對方竟然說希望不要將事情鬧上新聞，令他死心。而對於外界好奇的薪水，他則表示前團員蕾拉稱在影片提及前公司年收6000萬，他無奈地表示自己月薪只有6000塊多一點，偶爾會有8000、9000、破個小萬，但仍沒有到外界想像的多，甚至連員工旅遊的錢都付不起，古拉透露前公司要他們參加員工旅遊，卻要配合團長游否希拍片，期間他甚至差點引發肺水腫，短短13天瘦了30公斤。

而他還分享有次拍攝商案時，導演要他站在5樓廢墟的頂端，一不小心就可能摔落一樓，但對方完全沒有給他基本的保障像是保險、安全措施、軟墊等，種種這些不合理的待遇都促使他離開前公司。

最後他感謝支持他的觀眾，並感謝否希哥對他的照顧，古拉說「我知道我們的薪水不是否希哥你能決定的，我也知道你都會幫我們去爭取，但是很多事情不單單是錢的問題。」、「很多事情不是你們看到的那樣，也不是你們在外面聽到的那樣。」