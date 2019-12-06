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保全稱隔壁沒小孩卻連傳嬰兒哭聲 她嚇得傳訊問鄰居揭真相

2019-12-06 11:32聯合新聞網 綜合報導

原PO向保全確認鄰居家沒有小孩，但每晚仍會傳出嬰兒哭聲，讓她相當驚恐。圖片來源／...
原PO向保全確認鄰居家沒有小孩，但每晚仍會傳出嬰兒哭聲，讓她相當驚恐。圖片來源／ingimage
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一位女網友昨日上網發文，稱自己已經連續一個多月聽到隔壁小孩的哭聲，出於好奇某天下樓時就詢問保全，結果對方肯定地說隔壁戶並沒有小孩，確認過後原PO每晚仍聽見嬰兒哭聲，讓她相當驚恐，於是她鼓起勇氣傳Line向鄰居詢問，才揭穿事情的真相。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，表示連續一個多月隔壁鄰居家都傳出嬰兒的哭聲，她下樓向保全詢問「我隔壁有新生兒嗎？」對方回答沒有，原PO為了確認又再次跟保全強調哭聲的位置，「是我的左手邊…電梯出來右手邊那一戶耶…」保全聽聞後又向她確認鄰居並沒有小孩，但是確認完後原PO每晚仍舊聽見哭聲，她說「我依舊天天晚上聽到孩子的哭聲，而且還常常有開櫃子那個卡榫油不夠會ㄍㄧㄍㄧ拐拐的聲音…」

為了揭開真相，原PO終於鼓起勇氣找到鄰居的Line，傳訊問他「不好意思，請問小孩不舒服嗎？」結果對方回應「嗯，老婆出差只有我在顧，有點…沒法。」而確認真相後原PO表示「我終於放下心中的大石，要是他跟我說沒有我真的要嚇死了。」而她也告知鄰居保全的回應，對方則稱「老糊塗了吧，明明就有小孩！」

此外，原PO與鄰居小聊後，對方也得知她曾在月子中心工作過，藉此請她幫忙帶小孩，並說到「感動，我是不是上輩子有燒香。」而原PO則是笑稱「本人莫名找到副業要幫忙帶孩子了！」

對此，網友紛紛留言「還好不是藏著小孩虐待。」、「會不會隔壁根本沒住人？」、「根本沒保全」、「老婆出差…只有我看到重點嗎？」、「沒事的！ 我家廁所天花隔間之前也是跟妳一樣狀況才放一台錄音機，結果錄到小孩子在笑的聲音～」、「鄰居有影子嗎？要仔細看清楚。」、「你拯救了無助的隔壁鄰居。」、「其實小孩會哭是因為爸爸在旁邊捏大腿，這個局佈了一個月之久。」

嬰兒爆怨公社保全

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