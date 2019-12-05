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沒訂餐卻收到外送員送餐通知 客訴對話曝光網笑翻

2019-12-05 16:32聯合新聞網 綜合報導

原PO沒有使用熊貓外送的習慣，卻無意收到點餐的通知，讓她相當傻眼。 圖／聯合報系...
原PO沒有使用熊貓外送的習慣，卻無意收到點餐的通知，讓她相當傻眼。 圖／聯合報系資料照片
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美食外送平台近年崛起，許多人懶得出門會選擇在家訂外送，但若是自己沒訂餐卻收到送餐通知，恐怕會讓人傻眼。一位女網友上網抱怨，表示自己在家打手遊時，突然接到熊貓外送的通知，讓她相當訝異，因為自己根本沒有訂任何的餐點，也沒有將外送APP綁定電腦，不知道為什麼會有這筆訂單，於是她向客服反應，並將整個對話過程放上網路，但網友們看到原PO的對話後反而笑翻。

原PO昨日在臉書社團「爆怨公社發文，表示當天手機都拿在自己的手上，外送APP也沒有綁定電腦，因此確定沒有人可以趁機訂外送，而且自己有買Uber Eats的方案，滿199免運還有85折，因此並不會用熊貓平台訂外送，不懂為什麼會有這筆訂單，原PO無奈地說「真的莫名奇妙耶…我真的無解。」

原PO事後向客服反應，表示「我根本沒有按，沒有使用，怎麼可以強迫買單？」而客服則是回應店家已經在準備餐點，因此不能取消訂單，若要堅持取消訂單，會使帳號中的「貨到付款」選項被限制使用，對此原PO很崩潰，回應說到「太扯了，為什麼會發生這樣的事情，我覺得很誇張，如果是鹹水雞就算了，我不吃有薑的豆花。」

而貼文一出後，許多網友都對原PO的反應感到哭笑不得，「原來鹹水雞可以強迫買單」、「妳這樣說就是想要鹹水雞老闆幫妳下訂單囉」、「原來在意的不是點錯單 而是要點到鹹水雞～～這句話有點好笑」、「薑汁豆花感到無辜」、「看到鹹水雞笑了出來」、「重點是有薑的豆花」。

原PO貼出跟客服反應的對話，反而讓網友笑翻。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
原PO貼出跟客服反應的對話，反而讓網友笑翻。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
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爆怨公社Uberfoodpanda外送員

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