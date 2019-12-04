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「最愛你卻不開口」...她憶爸爸2次流淚經歷 滿瀉父愛引網共鳴

2019-12-04 20:14香港01 記者安祖娜／報導

她憶述爸爸兩次為她流淚的經歷，滿滿父愛引起一眾網民共鳴。（dcard討論區圖片）
她憶述爸爸兩次為她流淚的經歷，滿滿父愛引起一眾網民共鳴。（dcard討論區圖片）
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爸爸可能是世上最不懂得表達愛的人。台灣一名女大學生早前於討論區分享與爸爸相處的點滴，憶述爸爸曾兩次因為自己哭過，覺得他可愛之餘又非常感動，笑言自己就是對方上輩子最愛的人。經歷引起一眾網民共鳴，不少人直言看到台女的文字已經想哭，互相鼓勵要好好珍惜與家人相處的時光。

台女早前以「爸爸哭過兩次」為題發文，說至今知道爸爸為自己哭過兩次，其中一次是因為聽到朋友的女兒因車禍過世，而離世的少女剛好與她一樣是19歲，令爸爸感同身受難過得哭了出來。

另一次則是台女的親身經歷，她說幾年前與爸爸一同觀看《屍殺列車》，當看到主角被喪屍咬到，要與女兒分離的一幕時，她看到爸爸偷偷抹眼淚，令她非常心酸。後來兩父女第二次看該電影，她更留意到爸爸知道快要播出該幕時藉詞走開，似是不想看到電影中父女倆分離的劇情。

不少人都說女兒是父親上輩子的情人，台女就笑言：「我想我一定是爸爸上輩子最愛的那個吧，這輩子出生就是要來給他繼續疼的。」她說有時爸爸也會取笑她將來會嫁不出去，她則會回應若嫁不出便要爸爸養她一輩子，爸爸聽罷都會口裏說不，同時卻會偷笑，令台女不禁開玩笑稱：「我以後會不會真的嫁不出去？不是因為沒有人選，是因為爸爸不讓我嫁。」

帖文引起網民共鳴，不少人直言非常羨慕台女與爸爸的親密感情，「你爸爸真的很愛妳，單親孩子表示羨慕」、「羨慕樓主跟爸爸感情這麼好，看完默默流眼淚」、「很想知道樓主是如何保持自己與爸爸的感情這麼好的」。

亦有網民分享與爸爸的相處經歷，鼓勵其他網民要好好珍惜家人，「我爸到現在都記得我出生有多重、什麼時辰、出生幾點幾分幾秒」、「小時候總覺得爸媽很煩，現在長大了才開始懂得珍惜爸媽的愛」。

延伸閱讀：

浙江80後男子做變性手術後被炒　以「平等就業權糾紛」狀告原公司

華為擬將研發中心遷至加拿大　5G產品線總裁：放在美國沒有價值

文章授權轉載自《香港01》

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