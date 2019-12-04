奧客嫌貴「丟錢在地上」要她撿 居家清潔員氣炸：踐踏尊嚴！

原PO表示現在正是家庭清潔的旺季，居家清潔員常會面臨到削價競爭和客人殺價的處境。圖片來源／ingimage 分享 facebook

再過幾個月就要迎接過年，有些家庭會選擇找專職的清潔員們打掃家裡，而清潔員可能會面臨到削價競爭和客人殺價的處境。一位從業4年的全職居家清潔員發文抱怨，表示在大掃除的旺季期間經常遇到奧客，不但底薪被對半砍，還被客人嗆聲「清潔有乾淨就好了，還要證照幹嘛？」原PO甚至透露有客戶嫌打掃太貴，竟將錢丟到一旁要同事在地上撿，令她相當氣憤，表示沒有下次了。

原PO昨日在臉書社團「爆怨公社」發文，分享自己遇到奧客的經驗，她表示現在正值居家清潔的旺季，遇到的奧客也特別多，雖然已跟客人說明費用是時薪制，並會到場估價，但他們常會以朋友或移工清潔的收費都較便宜為理由，硬把底薪對半砍，而她解釋自己是有獲取證照的，但對方反而回嗆「蛤？清潔有乾淨就好了，還要證照幹嘛？」原PO聽聞後傻眼，並無奈地說「這位阿姨，我的底價還有包含工具跟專業清潔劑欸～」、「你也有生過小孩、帶小孩啊，那你幹嘛還要考保母證照？幫人帶小孩，那小孩能活就好了啊！」

原PO透露有一次做居家清潔，對方在收費時不斷抱怨表示「怎麼那麼貴！妳給我算便宜一點，不然我要找別家的了，朋友介紹的更便宜！」，當原PO同事準備伸手接過客戶手中的錢時，對方竟將錢往旁邊丟讓她用撿的，原PO氣憤表示「你家髒的像被鬼打到一樣，時間當然拉長，費用當然比較高啊！」

她回想過去主管總會叫他們為了錢要忍耐，但她發現客戶已經踐踏到自己的尊嚴，她說「所以當客戶踐踏你尊嚴的時候，為了錢還要笑著說謝謝？現在自己出來當個體戶，『顧客就是上帝』這句話根本就是個屁！你都沒在尊重我了，我還尊重你？」

對此，許多網友紛紛留言應該尊重專業人士，「自己不願意做請人，該給多少就給多少。」、「這就像請水電維修意思一樣，要便宜要省錢很簡單～～～自己做啊！」、「任何工作都是要專精，這就是無價的經驗技術。」、「這個行業我已入行35年了，自己也開過公司，這種客戶常遇到不奇怪。」、「尊重專業啊！請專業的來掃真的有差，非常有感的變乾淨，這種乾淨度真的是自己掃不出來的。」