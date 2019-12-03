親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

政治「偽」網紅與假訊息的距離 以蔡英文學歷爭議為例

綠切割「卡神」？她找出謝長廷活動 楊蕙如無所不在

萌妹「澡洗一半濕身取餐」 外送員上網曝小劇場：一起洗？

2019-12-03 20:41聯合新聞網 綜合報導

女子洗澡洗到一半，開門領外送。 示意圖／ingimage
女子洗澡洗到一半，開門領外送。 示意圖／ingimage
分享

近日外送平台崛起，配合現代喜歡叫外送的懶人商機，卻也意外延伸出不少糾紛或趣事。日前就有網友在網路上發文表示，「送外送時遇到洗澡洗到一半的女子開門拿餐，到底是什麼心態？」內文提到了許多答案供網友選擇，所敘述的畫面更是讓人產生無限遐想。

網友在網路論壇《Zuvio 校園》貼出以「Uber外送到正在洗澡的單身女子」為主題的文章，表示自己在早上7點外送早餐時，接到了一張來自高級大廈的單人訂單，上樓後在門口便聽見「洗澡聲」，按了電鈴後接著聽到一名女子的溫柔聲音「等一下唷」，並隨即將水關掉，令原PO開啟無限遐想，「知道等等外送要來，挑這個時間洗澡？」

不久後門終於打開，原來訂單者是一位年約25歲的可愛女生，「應該是洗澡洗到一半不方便穿衣服，但也沒有裹著浴巾，所以只探出一顆頭說話」。這樣的場景讓原PO內心開始各種小劇場，「這到底是不是色誘外送員呢？」、「是不是應該留下來多看幾眼？」、「如果她是故意的一定進去陪她洗了啊」。

文末更點出兩個選項要網友做答「她是故意等你送來剛好色誘你」和「她只是剛好早上起來洗澡啦」，網友們回應，「奇怪，我從來沒碰到這等好事」、「怎麼知道人家單身的？？」、「這女的很沒有安全意識= =」，更多人則勸原PO「不要做夢好嗎？」、「醒醒吧！大哥，況且早上洗澡很正常，每個人的生活習慣本就不同啊！」、「片子不要看太多，沒事不要亂腦補，說不定人家沒有在洗澡只是清洗浴室之類，醒醒ㄅ你」。

Uber Eats外送員近日在外送時遇到一名洗澡洗到一半的可愛女子開門拿餐。圖／...
Uber Eats外送員近日在外送時遇到一名洗澡洗到一半的可愛女子開門拿餐。圖／聯合報系資料照片
分享

外送員

相關新聞

失戀女訂炸雞外送 包裝上寫4字讓她感動淚崩

2019-12-03 15:45

訂26碗沒買袋子！外送員秒「棄單走人」 網曝訂餐關鍵

2019-12-03 11:24

機車停斑馬線上…警大喊找車主 一問原因讓人直呼：太扯了

2019-12-03 10:08

外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

2019-12-03 09:38

食物發黑欲丟 網急勸：是黑金！有錢不一定買得到

2019-12-03 09:35

影／外送員逆向超車 還違停轉彎處「查導航」險被撞上

2019-12-02 15:04

住房前先敲門竟有低沉男聲回應⋯ 彪形大漢應門讓他超崩潰

2019-12-02 14:53

開冰箱驚見「冷凍球鞋」？ 內行網友揭神秘功用

2019-12-02 12:44

純問價不行？賣家凌晨三點狂密逼道歉 網友：遇到強迫症

2019-12-02 12:43

沒訂外送app卻狂送餐上門 網友驚：一日被按6次電鈴

2019-12-02 12:29

平平都是招牌日本就是比較美？他嫌台灣市容差 網曝「關鍵差異」

2019-12-02 12:00

薑母鴨店都不賣飯？ 幕後真相超讓人吃驚

2019-12-02 10:47

發票明細有陷阱 她打開載具才發現虧大了

2019-12-02 10:38

他拍下「車尾掛雞蛋」問用途 網揭密是神聖儀式

2019-12-02 09:10

影／孫想去夜市打彈珠 阿公巧手自製「維尼版」網讚：比爸媽神

2019-12-01 20:00

講都講不聽！飼主抱怨小黑跟龜龜搶菜吃 網笑噴：別人的最好囉

2019-11-30 12:00

她點外送備註無理要求 店家一看「鳥單必退」網狂讚

2019-11-30 10:07

一本書引爆陸生室友怒火 她被嗆「不知感恩」

2019-11-29 16:32

電梯超載傳「嗶聲」胖老公秒退出 鄰居一句話惹怒妻

2019-11-29 15:06

競爭太激烈沒單接 外送員這樣做網友直呼：沒救了

2019-11-29 12:49

夫妻入住汽旅房間超凌亂 業者沒房換還要他們車上等

2019-11-29 12:09

美魔女辣媽身材太好遭兒虧「像怪物」 網見照暴動狂讚：超腰瘦！

2019-11-29 11:00

奧客叫外送後卻申請退費成功 理由讓網友看了暴怒

2019-11-29 10:45

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00
看更多

熱門文章

外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

2019-12-03 09:38

卡神被起訴後她與謝長廷的關係 李艷秋領悟：原來如此

2019-12-03 08:21

訂26碗沒買袋子！外送員秒「棄單走人」 網曝訂餐關鍵

2019-12-03 11:24

誰出錢給卡神楊蕙如養網軍？藍議員：明天將公布金流

2019-12-03 12:18

三支「挺英網軍」之一…楊蕙如曾兜售人頭帳號500萬

2019-12-03 00:23

機車停斑馬線上…警大喊找車主 一問原因讓人直呼：太扯了

2019-12-03 10:08

沉默一天 謝長廷回應了：楊蕙如的事情我都要負責？

2019-12-03 18:34

蘇啟誠之死 卡神楊蕙如雇網軍護謝長廷被訴

2019-12-03 00:33

食物發黑欲丟 網急勸：是黑金！有錢不一定買得到

2019-12-03 09:35

影／退伍士官醉倒路邊警叫不醒 一聽「學長」瞬間爬起

2019-12-03 14:50

談網軍案 外交部：楊蕙如害死蘇啟誠 這推論比較快

2019-12-03 12:18

切割楊蕙如？林飛帆：卓榮泰和我也是她網路霸凌受害者

2019-12-03 15:52

卡神楊蕙如爆出養網軍 柯文哲：應該去追上游誰出錢

2019-12-03 10:33

網軍之亂？ 藍委爆：楊蕙如律師為蔡碧仲的嘉義幫

2019-12-03 12:46

【重磅快評】帆神切割卡神？政治版的兔死狗烹罷了

2019-12-03 17:16

李晏榕：楊蕙如行為與民進黨無關 勿政治操作

2019-12-03 11:32

「卡神」遭北檢以侮辱公署等罪嫌起訴 鄰居：她小時很乖巧

2019-12-03 16:51

綠切割「卡神」？她找出謝長廷活動 楊蕙如無所不在

2019-12-03 19:41

楊蕙如遭起訴 綠：記取教訓 尊重司法

2019-12-03 01:01

楊惠茹是小咖！邱毅爆：民進黨中央有蔡網軍系統

2019-12-03 11:02

新聞眼／假倒戈真臥底…綠網軍操作四種模式

2019-12-03 00:49

子宮剛動完手術 她慘遭前夫硬上血流滿地、尿濕全身

2019-12-03 10:31

「卡神」楊蕙如涉教唆自殺罪？女律師願代為提告

2019-12-03 12:12

「卡神」楊蕙如操作網軍遭起訴 藍營抬棺材抗議外交部

2019-12-03 16:05

失戀女訂炸雞外送 包裝上寫4字讓她感動淚崩

2019-12-03 15:45

影／楊蕙如養網軍有高層出錢 柯文哲：不用問也知是誰

2019-12-03 10:45

新北2名消防員救護野溪溫泉燙傷患者 腳陷泥地也被燙傷

2019-12-03 07:39

卡神網軍案／民進黨聲明：與楊蕙如毫無關係

2019-12-03 15:43

若楊蕙如只是生意人 包正豪：總可知道雇主是誰吧？

2019-12-03 09:47

林飛帆嗆：哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？

2019-12-03 15:54

影／宿醉開車成酒駕新型態？中市取締萬件占12.5％

2019-12-03 12:13

超跑達人「一車多騙」 10月周旋24輛超跑詐逾億元

2019-12-03 14:30

「卡神」操刀 10網軍月領1萬帶風向

2019-12-03 00:16

苗警桃園攻堅破門赫見衝鋒槍 開1槍逮12人起出4支槍

2019-12-03 17:16

獨／竹科熟女搞網戀 遭跨國詐騙失金590多萬元

2019-12-03 13:09

韓國瑜批：擷圖發出去 一萬賺進來 網軍發大財

2019-12-03 08:53

管中閔被申誡 吳茂昆涉貪案拖一年 今證實被踢到士檢

2019-12-03 12:20

藍：綠養網軍錢從哪來 謝長廷說清楚

2019-12-03 00:57

楊蕙如遭起訴 陳以信：謝長廷會成為教唆犯嗎？

2019-12-03 15:09

呂秀蓮砲轟外交部 若知蘇啟誠冤枉為何不捍衛？

2019-12-03 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top