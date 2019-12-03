萌妹「澡洗一半濕身取餐」 外送員上網曝小劇場：一起洗？

2019-12-03 20:41 聯合新聞網 綜合報導



女子洗澡洗到一半，開門領外送。 示意圖／ingimage 分享 facebook

近日外送平台崛起，配合現代喜歡叫外送的懶人商機，卻也意外延伸出不少糾紛或趣事。日前就有網友在網路上發文表示，「送外送時遇到洗澡洗到一半的女子開門拿餐，到底是什麼心態？」內文提到了許多答案供網友選擇，所敘述的畫面更是讓人產生無限遐想。

網友在網路論壇《Zuvio 校園》貼出以「Uber外送到正在洗澡的單身女子」為主題的文章，表示自己在早上7點外送早餐時，接到了一張來自高級大廈的單人訂單，上樓後在門口便聽見「洗澡聲」，按了電鈴後接著聽到一名女子的溫柔聲音「等一下唷」，並隨即將水關掉，令原PO開啟無限遐想，「知道等等外送要來，挑這個時間洗澡？」

不久後門終於打開，原來訂單者是一位年約25歲的可愛女生，「應該是洗澡洗到一半不方便穿衣服，但也沒有裹著浴巾，所以只探出一顆頭說話」。這樣的場景讓原PO內心開始各種小劇場，「這到底是不是色誘外送員呢？」、「是不是應該留下來多看幾眼？」、「如果她是故意的一定進去陪她洗了啊」。

文末更點出兩個選項要網友做答「她是故意等你送來剛好色誘你」和「她只是剛好早上起來洗澡啦」，網友們回應，「奇怪，我從來沒碰到這等好事」、「怎麼知道人家單身的？？」、「這女的很沒有安全意識= =」，更多人則勸原PO「不要做夢好嗎？」、「醒醒吧！大哥，況且早上洗澡很正常，每個人的生活習慣本就不同啊！」、「片子不要看太多，沒事不要亂腦補，說不定人家沒有在洗澡只是清洗浴室之類，醒醒ㄅ你」。