訂26碗沒買袋子！外送員秒「棄單走人」 網曝訂餐關鍵

2019-12-03 11:24 聯合新聞網 綜合報導



一名外送員分享自己去送餐時，遇到同行也送同一間店，該夥伴看到訂單26碗，客人卻沒加購塑膠袋，秒棄單走人。圖／取自UberEATS台灣 分享 facebook

懶人經濟崛起，外送平台越來越興盛，許多民眾選擇外送代替外出用餐，也時常引發爭議。日前一名外送員分享自己去送餐時，遇到同行也送同一間店，該夥伴看到訂單26碗，客人卻沒有加購塑膠袋，秒棄單走人，貼文也掀起熱議。

外送員在臉書社團「UberEATS台灣」貼出一張照片指出，他去餐廳領取餐點時，看到桌子上有26碗裝好的豆花，「客戶沒買袋子，來收的夥伴看到後馬上棄單走了」，原PO看到後非常傻眼，卻也懂得棄單的原因。

原PO表示，這些碗又大又多，通常一趟難以送完，且自己負責的7碗也沒加購袋子，「花了點時間小心的放進大包內，沿路慢慢騎過去，深怕打翻」，他還表示很懂同事的心情，「後來有另一位夥伴過來，一面搖頭嘆氣一面取餐」，硬生生地將26碗直接帶走。

許多外送員紛紛留言，「想到就覺得恐怖…」、「我也不接啊，看到都覺得重」、「這....每層要放紙板，不然容易翻」、「一趟賺幾十塊，這麼大包也送，真可憐」、「要是我也會棄單」、「湯湯水水的26碗，沒自備堅硬的隔板一碗一碗好好疊，慢速騎車還要注意坑洞，基本送到時都噴不知道多少出來」、「然後就會接到客訴通知」。

也有人認為關鍵是店家沒有幫忙，「26碗？店家也真的不會做生意，沒買袋子至少總有紙箱能先裝起來讓人比較好取餐吧？」、「人家買這麼多，也裝個袋子嘛」，也有人反對「你們都不知道店家自動給袋子要罰錢？這不是一兩塊的問題，上面說買這麼多不給個袋子的是要幫店家付罰單嗎？」、「這又不是飲料…店家應該提供袋子，目前法規不是只有飲料不能提供袋子嗎？」、「感嘆啊！買這麼大量，客人買個塑膠袋會怎樣」。