機車停斑馬線上…警大喊找車主 一問原因讓人直呼：太扯了

2019-12-03 10:08 聯合新聞網 綜合報導



一名女騎士直接把機車停在斑馬線上，離開去買東西，違規行為讓人傻眼。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

機車停車格有新樣式？在市區道路中間斑馬線上，大喇喇地停著一輛機車，不見騎士蹤影，警察發現大喊「這誰的車！」離譜情形被PO上網讓人看傻眼，網友直呼「這扯爆了吧」、「當自己的家了」。

一名女網友在《爆怨公社》PO文寫道，目擊一名女騎士在停等紅綠燈時，把車停在斑馬線的白色方格上，人就跑去買東西，轉換綠燈後仍未回來把車騎走，剛好有警察看到，大喊「這誰的車！」現場情況讓人無法理解，原PO還懷疑自己是不是看錯了。

有網友認出現場是「桃園市最塞的火車站前面的十字路口耶」、「復興路、中正路口，找死嗎他？下班時段會直接被撞爛」，判斷「這行為肯定是大媽或阿婆」，原PO說明車主「是年輕女生」，事件的後續是警察幫忙把車移到旁邊，女騎士表示自己是去買東西，讓警察覺得傻眼，反問「妳去買東西?!」，有無被開罰單則不得而知。

網友一面倒批該名女騎士「太扯了」，是「全世界都是我的停車場」概念嗎？「三寶刷新了我的觀念」，鼓勵原PO檢舉騎士的違規行為，「檢舉才能改變她的偏差行為」，認為警察當下應該立即開單，用喊的「喊破喉嚨也沒人理你」。

根據交通違規處罰條例第55條，汽、機車駕駛人在橋榤、隧道、障礙物對面、人行道、行穿越道、快車道臨時停車，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰，若因違停致發生事故，違停車輛恐還須負賠償責任。