外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

2019-12-03 09:38 聯合新聞網 綜合報導



外送平台Foodpanda傳出有店家解約，外送員也紛紛轉職。記者杜建重／攝影 分享 facebook

街道上時常可見的熊貓外送(Foodpanda)，陸續有合作店家傳出解約，以及外送員的出走潮。有原本合作的店家指出，熊貓外送公司並沒有按照合約日期發放佣金，且處理態度也不夠積極，讓店家決定解約。熊貓的外送員亦透露，由於太多新血加入稀釋外送單量，有不少人身兼多職，減少「顧路」的空檔時間。

據TVBS報導，有店家發現和Foodpanda合作後，難以兼顧店內和外送的餐點，因此收到外送平台的懲處。該店家剛簽約不到一個月，就決定和熊貓解約。還隨即在門口寫上「慶祝解約熊貓，飲料直接升級大杯」。另有雞排店表示，熊貓外送沒有依照當初合約規定，在指定時間發放佣金。且認為對方在處理態度上不夠積極，造成營運上的困擾，同樣走上解約一途。

原本和Foodpanda合作的雞排店，決定解約。圖擷自 雞排店臉書 分享 facebook

對此，Foodpanda回應，全台的合作店家有上萬間，對於付款相關事宜都非常謹慎。也重申重視合作店家的權益，否認有拖欠費用的情形。

選擇離開熊貓外送的不僅只有合作店家，還有身穿熊貓制服的外送員們。有外送員透露心聲，因為新外送員的加入，讓既有的單量減少了，因此選擇出走或是身兼多職。空閒時間馬上打開其他外送平台的App，不到幾秒就轉換身份，減少在路邊發呆空等單的次數。