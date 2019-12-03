食物發黑欲丟 網急勸：是黑金！有錢不一定買得到

2019-12-03 09:35 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在家中發現一罐黑色的醃製物，原本以為發霉打算要丟掉，不料竟是個寶？圖／取自爆廢公社 分享 facebook

食物若遇過期、發霉通常會丟掉處理。一名女網友在家中發現一罐黑色的醃製物，原本以為發霉打算要丟掉，不料阿嬤卻說煮雞湯很好喝，令她大感疑惑，因此上網詢問網友。

女網友在臉書不公開社團「爆廢公社」貼照表示，找到一罐黑色的東西，一度以為發霉要丟掉，結果竟然是陳年菜脯，原本橘黃色的菜脯，經多年醃製後，外觀已經變成黑色，「黑亮亮，91年到現在的菜脯，阿嬤說煮雞湯很好喝？」，她也對這罐菜脯的價值感到相當驚訝，「原來是個寶」。

貼文一出立刻引起網友熱烈回覆，「黑金耶！這個有錢不一定買得到」、「都壞掉了，我幫你處理」、「我有次過年大掃除也以為壞了，無知的我整桶都丟了，阿嬤氣到哭哭。過幾年了到現在還在唸我丟了她的老菜脯」、「這個煮雞湯很好吃，直接吃可以治咳嗽喔」、「可以煮水喝，止咳嗽」、「第一眼看，以為妳裝一罐蝙蝠要幹嘛」、「外面行情1斤1000塊老菜脯+雞、電鍋燉」、「外面買超貴的，是珍寶喔」。

日前有網友分享25年前的老菜脯，網友也回應表示「黑金，這些現在都值萬了」。不過也有人質疑長期存放可能孳生細菌，則有網友解釋「菜脯經過長期發酵，產生許多營養素，具有日常保健與抗氧化的效果」、「保存時要放在通風陰涼處比較好」、「如果有白色的黴菌或醃漬過程碰到水才別吃」。