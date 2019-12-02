住房前先敲門竟有低沉男聲回應⋯ 彪形大漢應門讓他超崩潰

2019-12-02 14:53 聯合新聞網 綜合報導



有網友到台中慶祝結婚周年，卻不慎遇上「撞鬼」事件。圖／取自 爆怨公社 分享 facebook

不少人因信仰習慣，入住飯店前都會先敲門。一名網友日前到台中谷關慶祝結婚10周年，到飯店房間門口後，不免俗地敲門說聲「抱歉打擾了」，豈料竟有男人回應「誰啊？」讓他瞬間渾身起雞皮疙瘩、頭皮發毛，語畢一名彪形大漢走出，害他以為遇到靈異事件，不過後續超反轉發展卻讓他又好氣又好笑，自嘲「我這豬腦袋」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示日前帶著老婆到台中谷關歡慶10周年，到了谷關某溫泉飯店後，老婆要他先把行李拿去房間放好，於是他拖著行李走到房間門口後，不免俗的在進房前敲門說聲「抱歉打擾了」，豈料竟有一低沉男聲回應「誰啊？」讓他頓時雞皮疙瘩掉滿地。

該網友表示，房門鎖逐漸轉開，走出一名彪形大漢，不只高他一顆頭，還留有滿臉落腮鬍，很有氣勢，對方下半身圍著毛巾，露出濃密胸毛，死命盯著他看說「你哪位？找誰啊？」該網友拿起房卡解釋「先生，這是我入住的房間」。

結果兩人一起看了看房卡，並確認房門號碼後，發現該網友根本是「敲錯門」，原來他入住的是X36，敲的房門卻是X34號，他又好氣又好笑的自嘲「我這豬腦袋」，並說「差點以為遇到靈異事件，還有我應該為我的老菊花感到慶幸嗎？」

其他網友看完紛紛笑翻，留言「我頭皮先發毛⋯⋯接著立刻笑翻」、「嚇死寶寶了」、「一開始好驚悚」、「大漢表示：嚇得人家小心肝撲通撲通的亂跳」、「好有畫面」、「下次入住旅館前記得看清楚號碼」。