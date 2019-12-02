沒訂外送app卻狂送餐上門 網友驚：一日被按6次電鈴

2019-12-02 12:29 聯合新聞網 綜合報導



網友根本還沒用過外送app，但每天至少有2次外送送上門。新聞示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 以前想吃外賣，要用電話訂然後自己去拿，現在網路時代，許多餐廳都和外送平台app合作，民眾只要透過app點餐，就有外送員把熱騰騰的食物外送到府上。不過日前有一位網友在「靠北熊貓」po文表示，自己根本還沒用過熊貓外送，但每天至少有2次送上門，2周之前的星期日更誇張，竟然有6次之多，原po不免問「是在哈囉」嗎？

原po說「難道每次訂外送都要填別人家住址」，填別人家住址就算了，下訂的人也沒在別人家外面等，讓外送員乾等10分鐘。原po質疑說，「明明附近住址都可以配送到，偏偏就都選我家填」。原po自覺跟附近住戶無冤無仇也沒結過樑子，最誇張的是填他家住址的還不只一間，所以很難確定是誰訂的。

po文者說自從他家附近有熊貓後，每天都會外賣送上門，也跟熊貓反應過了，目前為止還沒有下文。po文者並不責怪外送員，因為他們也是被動的照址送件，原po只是想上來提問，如果網友遇到這種情況會怎麼做，是報警、把食物領走、還是有其他方法。

網友看完po文後，紛紛留言回應幫原po想方法「把門牌蓋起來」、「可以叫熊貓外送員打電話給下訂單的客人，這樣就知道是誰啦」，有網友建議說「刷卡就吃掉，付錢就實收0，Ok的啦」、「想吃的話，就領走，畢竟地址沒錯」，也有網友分享經驗「是在電鈴貼一張紙說『外送員勿按！隔壁叫的』」，看來這方法也不錯。