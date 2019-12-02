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純問價不行？賣家凌晨三點狂密逼道歉 網友：遇到強迫症

2019-12-02 12:43聯合新聞網 綜合報導

買家詢問完價格後，未承諾要購買商品卻遭買家嗆聲。圖擷自facebook
買家詢問完價格後，未承諾要購買商品卻遭買家嗆聲。圖擷自facebook
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網友分享最近的消費經驗，他某天詢問賣家商品價格，得到資訊後就傳謝謝的貼圖給賣家，期間，賣家不斷傳商品特價、到貨訊息給他，但原Po認為只是廣告訊息並未回覆，豈料賣家爆氣怒嗆「為什麼不敢回訊息」，在凌晨三點多連傳九封訊息給網友並要求他道歉，不堪其擾的原Po將對話截圖Po上網，其他網友看了也直呼賣家「 有事嗎」。

原Po在《爆怨公社》上發文，他表示「三點半，被一位有禮貌的網商傳訊息，要求我道歉，請問爆友們該道歉嗎？」。原來原Po在某日詢問賣家一款糖尿病患者喝的營養食品，賣家告知價格後，原Po就回謝謝的貼圖，而賣家也提醒他特價品數量有限，並跟原Po說有現貨。

他將提醒當成廣告資訊未已讀，豈料賣家在一週後怒嗆原Po「為什麼不敢回訊息」，原Po認為他只是在詢問糖友要不要一起買，並沒有不敢回訊息，「可是看到你（賣家）這樣問法，還是覺得再便宜都算了，我並沒有承諾或答應要訂購多少數量」。

賣家在凌晨三點多連傳九封訊息給原Po，賣家認為原Po一開始表明要跟長輩討論，他等了七天都等不到原Po的回應，「你就回個訊息也不用幾秒鐘，這不是基本的禮貌嗎？你現在要馬上回訊息跟我道歉」，原Po看完回應「該抱歉的話我會道歉，但是我並不認為我有錯，要知道連續九個訊息吵得別人不能睡，誰才是不禮貌」。

賣家要求買家向他道歉，罵買家很丟臉。圖擷自facebook
賣家要求買家向他道歉，罵買家很丟臉。圖擷自facebook
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賣家看完怒嗆「如果你七天當中都沒有上網，我當然不會怪你，你都沒有道歉，你叫我道什麼歉，你真是丟臉」，而原Po認為這樣的對話毫無意義，並表示「恕我不再奉陪，還是祝你生意興隆」，之後賣家不斷傳訊息給原Po，甚至嗆「你爸媽沒把你教好嗎？」，讓原Po忍無可忍發文爆料賣家的行為。

看完對話的網友們，有人認為「有點強迫症一直講重複的話」、「賣東西都不讓能問價錢的，好可怕」、「找不到需要道歉的理由」；也有人覺得是賣家壓力太大，「他是不是很害怕貨沒出去，錢進不來」、「其實想找人聊天吧」、「好執著的人，還一直發漏（follow）別人有沒有在線上」。

賣家盛怒之下直嗆買家，買家完全不想理賣家的咄咄逼人。圖擷自facebook
賣家盛怒之下直嗆買家，買家完全不想理賣家的咄咄逼人。圖擷自facebook
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爆怨公社

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