薑母鴨店都不賣飯？ 幕後真相超讓人吃驚

2019-12-02 10:47 聯合新聞網 綜合報導



圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有網友指出，多數販售薑母鴨的店家大多以麵線為主，很少人會賣白飯，不過相較麵線，原po認為，吃白飯才有飽足感，但就有饕客指出，麵線利潤較高且不易飽，才能讓消費者再多點其他配菜，增加收益。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」上發文詢問，平時去吃薑母鴨時，大多店內都只賣麵線，卻沒有遇過賣白飯的店家，但相較於麵線，原po認為，「白飯才有飽足感啊！」

此文一出，有網友提出，「就是不希望你有飽足感，才會多點幾道」、「每次吃到沒白飯的薑母鴨都覺得好空虛」、「讓你一下就吃飽，他要賺什麼配菜的錢」。

還有人指出，白飯通常一碗賣10元，對店家來說太過便宜，且賺不太到利潤，但麵線一碗可以賣到30元，甚至有些店家賣50元，相比之下確實能賺比較多，更有人說明，「因為飯一次都得煮整鍋，煮飯又不像麵線可以現點現煮方便控制量」。

但有人笑說，「我都在別的地方買2碗白飯去吃薑母鴨」、「我都帶科學麵去煮很對味啊，結果被老闆警告」、「隔壁便當店買白飯配」，而有不少網友認同，「薑母鴨的湯加白飯真的是人間美味」。

不過，原po表示，「很多人說賣白飯就不用賺了，難道大家去火鍋店就單純吃料嗎？熱炒店難道就沒賣白飯了嗎？如果薑母鴨也有白飯供應，反而會讓人更常選擇去消費，而不是偶爾去消費一次」。

此外，也有人分析，「薑母鴨不屬於正餐類的餐點，較偏向喝酒宵夜類的『吃巧不是吃飽』他們當然比較希望客人多點配菜或是酒水類的品項囉」。