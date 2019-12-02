發票明細有陷阱 她打開載具才發現虧大了

2019-12-02 10:38 聯合新聞網 綜合報導



她查看載具明細才知道自己多付錢。圖擷自 facebook 分享 facebook

發票電子化為生活帶來許多便利，不過消費明細還是看清楚，不然就會像原Po一樣虧很大。近期有網友發文，她表示最近兩次到超商、量販店消費都發現自己多付錢，一切還是檢查載具中的明細才得知，這讓她不禁思考從小到大到底多付了哪些錢呢？

原Po在《爆怨公社》上發文，她表示上星期到7-11領包裹時，剛好買兩根熱狗與豆漿當早餐，晚上回家打開載具才發現，「我當時明明看到熱狗是30幾塊，怎麼發票是40幾塊」，原來店員按到大亨堡，讓她多付了24元，雖然店員有把錢還她，但原Po還是覺得不太高興。

幾天後，原Po到全聯買食材回家煮晚餐，她打開載具查看是否扣到福利金時，赫然發現店員多刷了一份雞肉169元，她回店家退款時還得調監視器自證，才能得到店家的道歉及退款，原Po表示「連續這兩件事讓我忍不住想著，到底我從小到大付了多少這種不該我付的錢呢」，提醒網友消費時要看清楚明細。

網友看了貼文，有人認為「我覺得一定要養成購物完要看發票的習慣，有時候是系統的問題」、「我去全聯，排隊結帳前先已經算好總金額，因為要湊滿消費金」；也有人表示「有時候忙昏頭在所難免嘛，就別太責怪店員了」、「從來不看也不算的，不是大金額不會注意，如果隔天發現了，我應該不會理」。