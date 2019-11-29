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一本書引爆陸生室友怒火 她被嗆「不知感恩」

2019-11-29 16:32聯合新聞網 綜合報導

原PO用電子閱讀器觀看電子書，卻因為當中一本書名引起陸生室友的不滿。 圖／翻攝自...
原PO用電子閱讀器觀看電子書，卻因為當中一本書名引起陸生室友的不滿。 圖／翻攝自Dcard
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兩岸關係一直以來都是敏感又難以解決的課題，一名女學生在《Dcard》寫道室友是位陸生，昨天（28日）被對方看到自己電子書上有一本標題為《中國潰而不崩》的書封，沒想到竟然引爆對方怒火。陸生室友不僅破口大罵，還傳訊息嗆聲「不知感恩」，讓女學生很無奈。貼文一出引來網友熱烈討論，短短一天湧入上千則留言。

原PO說昨天在寢室內看著電子書，中間去上個廁所，這時陸生室友回來看到放在桌上的電子書，待機畫面顯示著一本書名為《中國潰而不崩》的書封，頓時滿腔怒火，怒氣沖沖地看著剛從廁所出來的原PO，然後破口大罵「妳為什麼要看這種書？」原PO只淡淡地回了一句「妳為什麼要管我看什麼？」室友聽了崩潰說「你們這些台灣人都不了解祖國的好」，接著將電子書閱讀器重重的摔在地上，這舉動也讓原PO嚇到愣在原地。

原PO越想越氣，不明白「為什麼要檢討受害者？」、「為什麼不能互相尊重？」、「為什麼要對我進行思想審查？」、「為什麼要亂摔我的東西？」事後這名陸生室友還傳了訊息說「妳真的有出去看過中國是怎麼樣子的嗎？」她要原PO不要書上寫什麼就相信，這些內容都是要灌輸錯誤價值觀，甚至還嗆說「也不想想這幾年祖國幫助了你們台灣多少，又是優待又是政策優惠，結果還養出你們這些不知感恩的白眼狼」。一席話讓原PO看了很傻眼，「我真的快笑死，這種人真的在現實社會中被我遇到了」。

文章吸引超過2萬多人按讚點閱，還湧入了上千則留言討論，「他們真的很自卑耶」、「全世界只有這個國家的人會這樣」、「誰是井底之蛙還不一定呢」、「看這種書可以更了解自己國家不是嗎？不懂為什麼要爆氣」、「還真的是潰而不崩」、「先不論政治，她亂摔別人的東西很沒品欸」、「改天看『厲害了我的國』，她一定感動到淚流滿面」、「還真的不知道他們幫助過我們什麼欸」。

「我們班陸生也是，為了觀念不同而失去友情很可惜」、「我遇到的都蠻堅持兩岸統一，但大部分都願意理性討論，不過有些支持香港的被退群了」、「我也遇過這種玻璃心室友，然後我隔天申請退宿，離開當天把書的封面印成好幾張貼滿在他桌上和床板上，然後順便把被他摔的實體書送他，不知道他看到後的反應怎麼樣」、「我住宿的室友3個都是中國交換生，他們其實蠻能理解我們跟他們受到的教育不同，我們討論這塊的時候也是理性討論，彼此尊重，其實真的不是所有中國人都這樣，希望大家不要一竿子打翻一艘船」。

陸生室友傳訊息怒嗆原PO。 圖／翻攝自Dcard
陸生室友傳訊息怒嗆原PO。 圖／翻攝自Dcard
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