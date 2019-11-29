電梯超載傳「嗶聲」胖老公秒退出 鄰居一句話惹怒妻

2019-11-29 15:06 聯合新聞網 綜合報導



許多民眾都有搭電梯卻超載的經驗，電梯發出嗶嗶聲，讓人不知道誰該踏出電梯。圖片來源/ingimage 分享 facebook

許多民眾都有搭電梯卻超載的經驗，電梯發出嗶嗶聲，讓人不知道誰該踏出電梯。一位女網友上網發文，表示自己和老公回到家準備搭電梯上樓，電梯裡已有大約5位的住戶，原PO先進到電梯裡，由於電梯還有2個人的空間，原PO老公就先踏入電梯，結果電梯發出超載聲，他順勢退了出來，沒想到站在後方的鄰居卻反嗆了一句話，讓原PO相當生氣，直呼是人身攻擊。

原PO於27日在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，她說自己的老公身材本來就有點胖，那時自己踏進電梯後，還有大約2個人的空間，雖然老公踏進來後電梯發出超載嗶嗶聲，但他也很識相的自己退出，結果背後的鄰居小姐竟然對老公說「看也知道好嗎！」甚至還模仿電梯嗶嗶聲，讓原PO不能理解，她表示雖然思考後覺得鄰居是怕電梯壞掉才這樣說，但她仍對鄰居的話還是感到不舒服，原PO說「我覺得電梯超載了，最後搭乘的人就退出，理所當然，有必要這樣說嗎？有點人身攻擊的意味。」

對此許多網友紛紛留言回應，「不要理會沒教養的傢伙，別放在心上。」、「聽到還是很不是滋味。」、「不好意思就好了，後面根本多餘的。」、「人沒有一輩子瘦子 也沒有一輩子的胖子，盯著她～」、「我看人很多，雖然有空位可以進去，但我是直接自嘲的說我不能進去會嗶。」、「沒品，那如果這樣的話，比他瘦的人也可以說他死胖子還有臉講別人嗎？」