競爭太激烈沒單接 外送員這樣做網友直呼：沒救了

2019-11-29 12:49 聯合新聞網 綜合報導



外送行業競爭激烈，導致有許多人無單可接。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook 外送行業競爭激烈，許多人紛紛投入搶單，但也因為外送員人數成長太快，市場被瓜分，導致現在出現無單可接的狀況。有名外送員在臉書上爆料有其他外送員在群組公告「買班」、「賣班」，時間、價格都明確寫出，引起網友的熱議。

原PO在臉書「靠北熊貓」表示「嘉義B群已經可以公然買班賣班了！」他將2張群組對話截圖貼在臉書上，一張是「買班」訊息、一張是「賣班」訊息，上面可見日期、時段、價格，例如買班有人喊出「12/2禮拜一07：00~10：15 每小時120」等等。原PO感嘆現在班少得可憐，第一組搶完後第二組只剩下零散終點可以撿，第三組就直接清空了，「還不是每天有得撿喔！」競爭之激烈，讓原PO也看了也只能說「好棒棒！花錢顧路（意指無單可接，等待接單過程中路上閒晃）顧起來」。

貼文引來其他外送員熱議，許多人都不看好，「想不到這麼多人喜歡顧路」、「原來各地都開始了」、「課金給熊貓公司很扯了，還課金上班！付錢上班正夯呢」、「真的沒救了，連班都可以賣」、「這一小得跑幾張才能回本+時薪150啊」、「很懷疑我丟班如果不是買家拿到，而是被搶走了呢？保證取班？」、「看你們怎麼把自己玩爛」。