夫妻入住汽旅房間超凌亂 業者沒房換還要他們車上等

2019-11-29 12:09 聯合新聞網 綜合報導



原PO和老公到汽車旅館休息，沒想到一進門卻看到凌亂不堪景象。 圖／翻攝自爆料公社 分享 facebook 一名女網友在臉書上抱怨和老公到汽車旅館住宿時，一進門竟然看到凌亂不堪的景象，原來是業者沒有在前一組客人退房後清潔整理，就直接給下一組客人使用，跟櫃檯反應後得到的答案卻是沒有房間可換，讓她氣炸了，網友也直呼實在太誇張。

房間地上還有疑似氣球的垃圾。 圖／翻攝自爆料公社 分享 facebook 這名女網友表示和老公難得一起放假，於是昨天（28日）2人便一起到汽車旅館住宿放鬆一下，沒想到一進房後眼前凌亂的景象讓他們看了超傻眼，原來前一組客人退房後業者並沒有清潔打掃，反而直接將這間房間再賣給他們。原PO拍下照片上傳到臉書「爆怨公社」，照片裡可看到床單枕頭相當混亂，兩旁的矮櫃上還有毛巾、礦泉水擺著，酒杯裡還被丟了菸蒂，地上還有疑似氣球的東西以及貌似檳榔頭的殼，原PO忍不住直呼「有點誇張喔」。

她說進房看到這副景象後，立刻打電話通知櫃檯，起初櫃檯還不相信，事後確認的確沒有做好清潔。原PO要求更換房間，但業者卻說沒有其他空房能換，還要他們先在車上等房間處理好再入住，讓他們聽了也只能摸摸鼻子等待。

網友看了照片也不敢置信，「杯子當煙灰缸真的很沒水準」、「是我一定要求立馬換啊」、「這不投訴還得了」、「在車上等太誇張了」、「整理好也不想入住了。光看完戰場…好噁喔！」、「好扯喔，這樣什麼感覺都沒有了」。還有人也分享自己曾遇過的經驗，「所以說旅館的杯子我都不用，之前住過某民宿帶我們進房的時候，房間甚至還是未掃，說了句『今天假日，房務打掃不及』叫我們在門外等。15點Check in，硬是讓我們等到15：30」。