奧客叫外送後卻申請退費成功 理由讓網友看了暴怒

2019-11-29 10:45 聯合新聞網 綜合報導



有餐飲業者抱怨客人退款的理由竟然是「餐具」，讓她看了很無言。 路透 分享 facebook 奧客無所不在，現在就連外送服務也會出現奧客。有店家在臉書上抱怨有顧客利用外送平台點餐後，事後竟然要求申請退款，原因是因為店家附了對方不需要的餐具，這樣的理由讓原PO看了超不爽，氣得大罵「你可以不要用呀」，網友們看了也覺得太誇張，紛紛替原PO抱不平。

原PO是經營餐飲業，也與知名的外送平台合作，昨天（28日）她在臉書「爆料公社」貼出2張客人申請退款截圖，原來是日前有顧客利用外送平台跟她訂了一份餐點，但並沒有勾選需要餐具，而原PO一時疏忽將餐具附在裡頭，沒想到竟讓顧客不滿。

從退款申請的截圖可看到27日中午時，原PO接獲了客人訂餐的訂單，總額是180元，但昨天卻收到平台寄給她的要求退款通知，原因寫著「未滿足餐點要求」，底下顧客意見還寫道「沒有勾選需要免洗餐具卻給了，希望下次可以注意」，沒想到這樣的退款理由外送平台也批准，「我們向您收取此退款，原因是訂單沒有按照顧客的餐點要求準備。」讓原PO看了超傻眼，忍不住抱怨說「就算我手殘附了餐具，你可以不要用呀，還打開來用，再申請退費！」她還批評外送平台「耍霸王餐嗎？」

網友們看了也覺得這樣的退款理由太不合理，「這樣也行？」、「奧客養成平台」、「餐飲服務業真的很辛苦，也很悲哀」、「平台應該要有限制，不能夠什麼都可以成為退款的理由」、「以為好市多？」、「應該要有個平台可以公佈澳洲客，讓店家和外送業者可以提防澳洲客的侵害」、「我之前也遇過客人叫薯條我另外附番茄醬結果被客訴，附了可以不要沾啊！真是奧客滿天下」。

不過也有網友看到照片後以不同角度來看，「看起來他只是想要回報免洗筷，並非要退費，只是不懂如何給建議，所以按成退款，戶戶送本身又不核對」。