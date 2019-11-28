網路揪團遊印度 女網友竟被要求夜陪揪主的印籍男友喝酒

2019-11-28 19:09 聯合新聞網 綜合報導



女網友參加一個揪團社團去印度半自助旅行，結果像是場噩夢。圖擷自「爆料公社」 分享 facebook 這個社會無處不詐，凡事多考量。有一位女網友日前加入一個揪團社團去印度半自助旅行，結果不僅團費貴得要死，13天的行程住發霉的旅館、下午四點才開始一天的行程、全團差一點錯過轉機，更離譜的是原po還被主揪人要求去陪主揪人印度籍男友的朋友喝酒，原po大聲疾呼，「別再被這個人騙了」。

原po在「爆料公社」po文表示自己是一個熱愛印度這個國家的人，但又不敢獨旅印度，在朋友的介紹下加入「只揪團印度」（現已更名）的揪團社團。社團主揪人表示自己旅遊過印度30幾個城市，宛如旅遊達人的樣子，並強調是「找旅伴/又是強調全程無購物站」。原po於是報名要價41500元新台幣的行程，不含國際機票和簽證費，行程是11/7-11/19，共13日的半自助旅行團，怎知卻是一場噩夢。

第一天抵達馬德里旅館已經是下午，當天要去蓮花寺的行程也因傍晚才出發，狂飆嘟嘟車到目的地時天已黑，蓮花寺當然已經閉園。第二天凌晨3點要轉班機去齋沙默爾，也因轉機時間也沒拿捏好，主揪帶著大家在機場團團轉，整架飛機都在等我們9名乘客。說到為什麼要轉機呢，原po就一肚子抱怨，因主揪收了大家的錢卻遲遲沒訂直飛航班，等到票價上漲她就不肯訂，要大家以轉機方式先飛齋浦爾再飛齋沙默爾。

好不容易到達齋沙默爾，來接機的是主揪的印度籍男友，誰想到噩夢這才開始，當天安排去騎駱駝，騎完駱駝回到帳篷區被主揪放鴿子一小時在外面吹冷風，因為她跟男友去喝酒忘了時間，更離譜的是晚餐時間因此延後到9點，全團的人只好先吃泡麵墊肚子。當晚主揪衝到po文者的房間說要約她們去跟男友的印度友人們喝酒，主揪說這些印度友人都是未來旅遊業夥伴，要po文者幫忙挺她一下，離譜的是，主揪的男友還酒駕到帳篷門口接人，最後原po當然沒去，因為印度的治安太危險。

接下來的12天行程中，有太多故事發生，一開始接機巴士的加油錢灌水，帳篷騎駱駝原價才2500盧比（約台幣1000元），主揪說一帳一晚要價14000盧比（約台幣5600元）；進廟買花一人100盧比（約台幣40元），其實別攤只要10盧比（約台幣4元）。旅館方面也是超級恐怖，旅館內部到處發霉還有蟑螂、房間還會滲水，而且沒有熱水洗澡，床單棉被還有別人的味道，團員完全不敢蓋旅館提供的棉被，只蓋自己的外套，整個過程團員痛苦不堪。

主揪完全不會英文，旅館chick in、機場都是同團會英文的姐姐幫忙處理；搭火車也搞不清楚火車是那台、哪節車廂都不知道，到站沒有通知臨時跳車；每個景點都帶錯地方，要去齋浦爾城市宮殿還帶去天文台。而且每天要走行程都是下午4點才開始，到目的地都去看黑景，連包車的司機都不想和她交流。

原po表示發文目的是希望大家能注意這個假達人，不要被她騙了。Po文者說41500元的團費，不含國際機票和簽證，已經是很貴了，大部分團費都進她口袋，團費要賺當地購物也要賺，真的不要被騙了。

網友在看完這篇慎入的長文後，有網友留言回應說「太感謝妳的分享，也辛苦你了」、「有平安回來就好」、「去印度心臟要很大，而且一定要跟大型旅行社去，不然真的怎麼死都不知道」，有網友建議「還不快去觀光局檢舉非法導遊領隊？」，也有網友「很想說：活該！旅行社安排的行程再怎麼樣糟也算有保障，偏偏現在一堆人聽信部落客或旅遊節目，總自以為是，以為自由行或半自由行有多方便多自在」。