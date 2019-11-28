清潔隊員收紙箱爆滿好崩潰 鄉親一個動作惹哭他

2019-11-28 15:31 聯合新聞網 綜合報導



有一位回收車司機在臉書po文感謝民眾的貼心舉動，更謝謝「民眾尊重他們的工作」。資源回收車。新聞示意圖。聯合報系資料照片 分享 facebook 如果每個人都能「舉手之勞」，很多事情不但能節省時間也能幫助別人。有一位回收車司機在臉書【爆怨公社】po文感謝民眾的貼心舉動，他說雖然一開始有些人沒有做到標準程序，但在他的解釋溝通下，每個人都貼心的補正，這舉動讓他濕了眼眶，更謝謝「民眾尊重他們的工作」。

這名清潔隊的回收車司機一開頭表示想要抱怨一些民眾，「因為他們太可惡了，我只是隨便說說，結果民眾卻是這麼認真，不容許你們這樣欺負我」，原以為司機是在抱怨民眾倒垃圾時狀況百出，讓回收車隊員為難，結果卻是出人意料，讓他眼眶都濕潤了。

po文寫道，因為回收量太大了，車廂後面整個都堆滿起來了，這時候又有5位民眾，拿了七八個紙箱，完全沒有拆解，要丟上來回收車，但這樣回收車會超滿的，讓回收隊員很難做事情。於是司機下車跟民眾溝通，希望他們能事先拆解紙箱，這樣回收隊員比較好處理，但也強調沒有勉強民眾一定要這樣做。

司機話一說完，5位民眾就蹲在地上，拆解他們手中的紙箱，然後說「不好意思，辛苦你們了」。司機說自己被民眾的舉動「弄得眼眶泛淚」，心中默默地回應說「謝謝民眾尊重回收隊員的工作」。

po文一出，看過貼文的網友紛紛留言回應「我也哭了」、「真的很辛苦」、「也謝謝有你們的付出」，有網友說「立馬跟著蹲拆」、「我家的紙箱我一定拆，有時會集滿一個箱子才拿去丟，然後出門回來就不見了（回收車還沒來）」，也有網友反應其他地區的情況「你還是能受尊敬，不像之前三重區某清潔隊眼睛長在頭上」。