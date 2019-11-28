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國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

原本剉咧等…她想借零錢付停車費 後車出現刺青哥獲暖回應

2019-11-28 11:08聯合新聞網 綜合報導

女網友po文看看能不能找出這位解她燃眉之急的超暖心車主。圖擷自「爆料公社」
女網友po文看看能不能找出這位解她燃眉之急的超暖心車主。圖擷自「爆料公社」
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在外國人眼中，台灣最美的風景就是人，因為他們會適時的伸出援手幫助任何需要幫助的人。有一位女網友在「爆怨公社po文看看能不能釣出這位解她燃眉之急的超暖心車主，除了想再一次感謝他之外，原po還說有任何房地產相關問題，都會盡她所能的幫忙處理。

原po在文中表示日前趕著離開，進停車場前沒有先看皮夾有沒有零錢或是百元鈔，投了停車晶片計算費用時才發現皮夾內只有千元鈔，當下真的傻眼，眼看後面有車子也要跟著來繳費，那就更緊張了。還好當時靈機一動，想說先跟後面車主先借些零錢，解決眼前的問題，再就近換錢歸還。

原po走向後車想跟車主商量借零錢時，卻被車主一身刺青嚇到，不過原po馬上恢復鎮定硬著頭皮說明原因並開口跟他借零錢，然後說會去附近超商換錢還他。沒想到車主居然一口答應之外，還說「沒關係，小錢小事，不用在意」，原po頓時感覺超級幸運。

網友在看完這篇PO文後，紛紛留言回應「真是暖男」、「真是暖心的車主」、「這個社會有溫暖」、「台灣最美的風景」。

女網友除了在「爆怨公社」po文找尋這位暖心的車主之外，她在自己的臉書也po文感謝車主伸出援手，感謝他超級暖心的即刻救援。原po也希望暖心車主可以看到她的文章，可以讓她當面表達謝意，原po更祝車主好人好運。

爆怨公社車主停車場刺青

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