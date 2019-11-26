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11月颱風有6個！一張圖看創了什麼記錄

這款噁同事！月經來竟抓下體 還問「要聞嗎」

2019-11-26 21:21聯合新聞網 綜合報導

女同事黑森林很癢。 示意圖／ingimage
女同事黑森林很癢。 示意圖／ingimage
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「身邊有一個奇女子，下體總是很癢！」一名女網友在臉書《爆怨公社》崩潰發文，苦訴自己每次上班都很難專心工作，原因就是隔壁同事生活習慣很差，每天抓癢抓個不停，最恐怖的是會伸進「黑森林」抓出皮囊的聲音，甚至叫原PO聞月經的味道。

女網友淚訴《爆怨公社》，還原與同事相處的情形，因一天相處長達8至9小時，基本的互動少不了，但看到對方奪命連還抓的樣子就很崩潰，「每次我不經意的回頭，都會看到她抓下體的畫面，有時候還抓出皮囊的聲音（沒錯，是伸進去抓）！」搞的原PO上班情緒緊繃，「文具、椅子，上班會使用到的東西，我都不敢讓她碰，碰了也會噴酒精消毒。」

最讓女網友傻眼的一次，是上班到一半忽然聞到陣陣臭味，問隔壁同事有沒有聞到，卻得到驚人回應，該名女同事抓了抓下體後，反問原PO「會不會是我月經來的味道，妳要聞一下嗎？」快被嚇暈的原PO內心忍不住爆粗口「What the f*** 」，事後才發現「是她腳臭！」

瀕臨精神崩潰的原PO最後在文末呼籲，「拜託各位女生，生病去看醫生，都成年了，在大庭廣眾下這樣真的非常難看，還有…其實她外觀還算可以，看不出來有這個壞習慣，只是衛生習慣不太好，常常頭髮沒梳，油膩膩的出現。」並補充事實上女同事已經看過醫生了，但抓癢的行為卻沒有停過，「我很想跟她說這樣不好但開不了口，如果大家是我會怎麼辦？」

如此「有味道」的討拍文一出，把眾網友們也嚇的不輕，「好噁心啊，這種人會不會越說越故意，好怕會做出更噁心的舉動。」、「寫字勸導一下如何？」、「應該是婦科病，妳要小心被傳染」、「會不會長蝨子」、「只有我想知道她有男友嗎」、「鏈珠菌感染吧！那爆炸癢，癢到我抹綠油精都沒有用，要保持清潔乾燥然後塞藥，1個禮拜就好了」。

爆怨公社

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