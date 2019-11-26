她宿霧6天之旅變地獄行程！ 導遊全程使喚還借錢

2019-11-26 20:35 聯合新聞網 綜合報導



海島渡假以菲律賓宿霧最受歡迎。圖／易網提供 分享 facebook

一名護理師日前與兩位朋友一同前往菲律賓宿霧旅遊，為把握難得的假期好好放鬆、不想花時間動腦，因此請了導遊來帶領行程，並因為信任對方沒特別過問細項，前後付款約新台幣26500元以及1470元的簽證費。沒想到卻成為「地獄的開始」，導遊全程不斷使喚她們，包括買水、拍照甚至是借錢，導遊把自己搞得像遊客的服務，讓三人氣到不行。

護理師回國後把這段超扯經歷發表在「爆料公社」上，內文表示導遊事先建議把6000元換成美金，方便在當地使用，讓3人以為這是買名產、免稅店或按摩會用到的個人花費，「結果我們出遊、繳公費、吃飯都用這扣，他也沒說明。」

與導遊溝通的截圖。 翻攝自爆料公社 分享 facebook

因為一開始沒問清楚，3人也就摸摸鼻子認了，誇張的是到機場與導遊見面時，對方竟說沒帶信用卡跟現金因此要借錢，「我們也沒太多想法，馬上借他錢，沒想到他開始使喚朋友A去樓下領錢，之後還說要買酒給他爸，也跟我借信用卡刷台幣6080元。」

導遊理所當然的態度讓護理師3人第一印象就很差，抵達宿霧後，導遊更是開啟使喚模式，諸如「欸幫我拿這個」、「欸妳去幫我買水」、「我想吃什麼什麼」，例子不勝枚舉，重點是用字遣詞都令人不舒服，護理師傻眼，「hello…我們不是花錢請他來使喚我們的，而且我們也不是朋友。」

行程方面，因為當時沒寫細節，她們也不知車程這麼長，所以過程中有跟導遊溝通，希望能小更改行程，畢竟只有3人也沒有其他團員，結果也被無視或駁回，「暈船暈車時，我請他帶我們買藥，他都假裝沒聽到，不然就是忘記，我暈了整整3天，每天講好幾次，最後一粒暈車藥都沒吞到」。

護理師接著說分享吃食的狀況，「從第1天抵達飯店後，他都帶我們吃速食店，不然就是一直想叫room service，光是前3天他已經說超過10次想吃披薩，我們當然不願意，但他總有很多想法，後來在房內吃披薩，他開始抽菸，我們跟他反應那個味道很臭，他只說哦對啊。」

最後受不了，她們終於詢問導遊不吃海鮮的原因，「為什麼不帶我們吃海鮮吃到飽？這邊不是海鮮跟芒果很有名嗎？」結果導遊先是推說不好吃，還是到最後才不小心自爆對海鮮過敏。

原po表示，「第2天午餐是吃到飽的行程，我們3個還沒吃飽，朋友A手上螃蟹還在剝殼，他就逼我們快點去拍照」，甚至叫還沒吃飽的朋友A在太陽底下，幫這個導遊拍照。

她說，「這4天我們每天都睡不到3小時，包在行程的按摩也都是自己另外付錢，每天的行程都跟他給的排程有誤差，一下車程10分鐘，上了車才發現1.5小時。在浮潛行程認識的台灣人（一樣是導遊），都說他非常過分，眼神很鄙視之外態度還非常差，行程也是收很貴的錢，說這個價錢渡假村能睡三天。」

原PO不止氣哭，3人更一致認為，這不是她們想要的度假旅行，想提早返台，因此又另外買了機票，這才收到對方一長串道歉、圓場的話，可惜再多的話也挽不回她們的心，「唉我們3個是護理師，可想而知是多難能請到6天假期，下半年還不能休假，結果遇到這種事情，我們寧願在醫院上班、繼續賺錢，都比在宿霧被折磨好」。