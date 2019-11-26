餐廳就在隔壁還叫外送 他翻白眼直呼：大概破最短距離紀錄

2019-11-26 18:28 聯合新聞網 綜合報導



日前一名網友PO文表示，鄰居明明知道餐廳就在隔壁，但她還是堅持叫外送，讓他不禁翻白眼直呼「這大概破了最短距離的紀錄了吧」。圖／本報資料照 分享 facebook

近來美食外送平台崛起，不少人的三餐都直接靠它來解決，除了選擇多外，也讓外食族省下出門覓食的時間。不過日前卻有一名網友在「爆怨公社」中PO文表示，明明餐廳就在隔壁，但鄰居還堅持叫外送，讓他不禁翻白眼直呼「這大概破了熊貓最短距離的紀錄了吧」。

身為餐廳員工的原PO提到，某天住在他們餐廳隔壁的越南妹，突然跑來，拿出手機並點開熊貓外送平台APP問道，「哥哥我問一下！這是你們家的嗎？」接著原PO看了一下訂單內容，便抬頭看著對方開玩笑說「就在隔壁妳還叫外送」。過了不久熊貓外送員抵達時，正在查看門牌號碼，原PO還貼心的直接對他比隔壁，提醒對方其實客人就住在隔壁而已，讓他覺得又氣又好笑。

不過事後原PO也補充，鄰居解釋是因為當時她身上剛好沒現金，所以才會用刷卡叫外送結帳。貼文一出後，網友紛紛笑翻並留言「我笑了五分鐘有」、「就在隔壁也太傻眼」、「這樣真的還滿機智的」、「熊貓直接爽賺一波」、「人才欸！機智！」。也有同樣身為外送員的網友分享類似經驗「我同事也送過隔壁，餐廳隔壁是網咖，點餐的大哥忙著打電動所以無法離開」、「跟她說下次沒帶錢直接壓證件，抽成很重的」。