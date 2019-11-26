天才同學手機印報告變「一張iPhone」 萬人笑瘋

2019-11-26 17:38 聯合新聞網 綜合報導



影印機印出iPhone。 翻攝自Dcard 分享 facebook

一名女大生在《Dcard》分享同學糗上天的事蹟，昨（25）日一早便發現對方傳來一張「iPhone正面照」的影印紙，讓原PO搞不清楚狀況，這時同學才解釋，本來是要印英文報告，但機器卻無法連上USB隨身碟，只好打開iPhone 6S螢幕，接著放在影印機上，還以為輕鬆便可列印出畫面，「結果…他印出一張哀鳳手機！」

女網友的同學不知真的是趕時間，還是太單純，本來要影印英文報告，無奈機器無法連上USB隨身碟，這時靈機一動，居然拿出手機，「他就天真的以為把畫面調到最亮，然後把文章找出來…」興奮的把影印機啟動鍵開啟，卻發生哭笑不得的結果。

「結果！結果！結果！結果，他印出一張哀鳳手機！各種問號我的報告內容呢？怎麼不見了」，最怕空氣突然安靜，「真的超棒的，看到這些我都不知道要怎麼說他了，簽名檔－我的奇葩室友！」

不只原PO笑瘋吐嘈，底下網友更是爆笑留言，「太ㄎㄧㄤ了！他484螢幕裂掉會截圖分享的人」、「這太奇葩了」、「恭喜你同學獲得一隻新手機」、「喔不行我用氣性魔音笑聲吸引到我同學來關注我了」、「我是店員我會傻眼」、「真的戳到笑點了啦！怎麼辦，停不下來」。

不過這件事似乎比想像中常見，部分網友紛紛自爆，「我跟我弟也有印過！！當下真的是笑爆」、「我也做過這樣的事，一次印不出來我還以為是亮度太暗，印了第二次，直接被自己打敗」、「這種蠢事真的很急會做呀呀呀～」、「是真的可以印，但是不是每種機型都可以，我家是噴墨的印出來效果很差，要用hp碳粉的就能印出來我之前都會把手機放上去，印客戶證件」。

至於為什麼印不出來，有人則提出解釋，「因為影印機的原理是利用打出去的光掃到東西後白色的部分（或者顏色較淺的部分）會把光反射回去玻璃內部的導電層感應區，導致感應區有被反射回來的部分暫時斷電，然後再轉印到紙上。螢幕之所以沒有辦法顯像是因為影印機的光打出去實際打到就只有一片玻璃面板而已。而且其實手機面板發光的程度也沒有高到可以讓導電區斷電，不然使用者的眼睛早就瞎了。」