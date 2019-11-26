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他驚見「超兇」提款機警語 網笑：領個錢壓力好大

2019-11-26 17:26聯合新聞網 綜合報導

一名男網友在南投一間郵局看到「超兇」提款機，網友紛紛笑倒直呼「只是領個錢感覺壓力...
一名男網友在南投一間郵局看到「超兇」提款機，網友紛紛笑倒直呼「只是領個錢感覺壓力特別大」。圖擷自爆廢公社
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現今警方為加強打擊詐騙案件，時常可以看到不管是郵局還是銀行的ATM上都印有警示標語，目的就是為了嚇阻車手提款，減少詐騙車手犯罪。就有一名男網友到南投一間郵局的提款機提款，但上頭的警語卻讓人感到不對勁，原PO將照片拍照PO網後，網友紛紛直呼「只是領個錢感覺壓力特別大」。

原PO在爆廢公社PO文提到，先前至南投一家郵局領錢時，卻看見提款機上方貼著「ATM錄影中，請微笑」的字條，但下方卻貼有南投警分局的警示標語，上頭寫著「只要你敢領，我們一定抓到你」， 原PO看到後便開玩笑的說「我提款卡都拿了，你這樣對我？」，事實上這樣的標語是警惕「車手」，也就是幫詐騙集團領錢的「中間人」，由於想逮捕幕後的主使者不容易，因此警方才會在各個ATM上貼出警語，警告那些詐騙集團。但這樣的標語也讓網友笑噴「只好微笑離開，好兇的提款機喔」。

PO文一出後，立刻引起網友熱議，有網友開玩笑提到「領自己的薪水也不行喔」、「為了領錢那就給他抓吧」、「從來沒看過這麼兇的提款機」、「要是我就換一家領」、「這年頭領個錢真的不容易」、「好個嗆聲，就領給他看」、「強迫存錢的新方法」、「被威脅還要被迫微笑錄影」。

詐騙集團提款機車手爆廢公社郵局

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